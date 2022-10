Zug: Gerhard Pfister spricht über Regierungsrätin Laura Dittli

Kanton Zug Gerhard Pfister über Laura Dittli: «Mein Beitrag zu ihrem Erfolg ist bescheiden» Der Schweizer Mitte-Präsident und Nationalrat gilt als politischer Mentor der überraschend deutlich in die Regierung gewählten 31-Jährigen. Weshalb das aus Sicht beider nicht stimmt und welchen Wind Dittli in den Regierungsrat bringt, zeigen Gespräche mit ihnen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 10.10.2022, 17.00 Uhr

Manuela Käch, Laura Dittli und Gerhard Pfister, alle von der Mitte, verfolgen die Wahlresultate vom «Super Sunday». Dittli wird am Ende dieses Tages das zweitbeste Wahlresultat erzielen. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Allem Anschein nach verläuft Laura Dittlis Leben nach einem klaren Plan. Als Zwölfjährige beschloss sie, die Kanti zu besuchen. Und tat es. Dann wollte sie Anwältin werden. So kam es. Nach dem abgeschlossenen Anwaltspatent brauchte sie eine Auszeit, wollte sich ihren Kindheitstraum erfüllen und vorübergehend als Floristin arbeiten. Genau das machte sie. Und nun ist sie Regierungsrätin.

Bemerkenswerterweise ist genau dieser neueste Posten auf ihrer Lebenskarte keiner, den die Oberägerin schon vor vielen Jahren markiert hat. «In der Politik kann man nicht planen», sagt sie. «Da kommt vieles einfach, wie es kommt.» Für Dittli kam es gut am 2. Oktober. Mit dem zweitbesten Resultat wurde die 31-Jährige vom Zuger Stimmvolk in die Exekutive gewählt. Und so heisst es für die Mitte-Politikerin in wenigen Monaten: raus aus der Anwaltskanzlei, rein ins Büro der Sicherheitsdirektion.

Einer, der Dittlis Politkarriere seit ihren Anfängen mitverfolgt, ist Gerhard Pfister, ebenfalls aus Oberägeri. Der Präsident der Mitte Schweiz und Zuger Nationalrat gilt gemeinhin als Dittlis politischer Mentor. Warum, wissen beide nicht so genau – und sie sehen es anders. «Diese Frau braucht keinen Mentor», so der 60-Jährige. «Mein Beitrag zu ihrem Erfolg ist bescheiden.»

Er sagt es im oberen Stock des Cafés Speck am Bahnhof Zug, gewissermassen sein Lieblingslokal für vertiefte Gespräche. Hier habe er vor drei Jahren auch mit Dittli gesessen, um mit ihr über das Präsidium der Kantonalpartei zu sprechen.

Sie wisse sich selbst zu helfen

«Laura ist mutiger als ich», sagt er. Ohne lange zu zögern, habe sie sich damals dafür entschieden, Präsidentin der Mitte Zug zu werden. Man dürfe das nicht falsch verstehen, so Pfister, aber dass Frauen in der Politik ein Amt annehmen, von dem sie nicht wissen, ob sie ihm gewachsen sind, sei eher selten. Dieser Mut ist laut Pfister aber nur ein Teil von Dittlis Erfolg. Sie habe ein gutes «Gspüri», besitze politisches Talent, sei ehrlich, loyal, könne gut mit Menschen.

Und sonst? «Das ist schon sehr viel», so Pfister. «Es gibt wenige junge Menschen in der Politik, die das alles mitbringen.» Der Mitte-Präsident tut sich schwer damit, zu sagen, an was es Dittli noch fehlen könnte. Welche Eigenschaften sie sich noch aneignen müsste.

Sie sei «schlau genug», selbst zu wissen, an was sie noch arbeiten sollte. Und habe sich bereits damals, als sie «sehr plötzlich» Kantonalpräsidentin der damaligen CVP geworden war, selbst zu helfen gewusst. «Aus meiner Sicht tritt sie das Amt als Regierungsrätin mit grossem Respekt an», so Pfister.

Für Dittli hätten auch die Chancen auf einen Sitz im Nationalrat nicht schlecht gestanden. Davon ist Pfister überzeugt. Nun geht sie einen anderen Weg, lässt den Spielraum und die Entscheidungsfreiheit der Legislative im Kantonsrat, in dem sie seit 2014 gesessen hat, zurück. Ob das zu ihr passt, vermag Pfister nicht zu beantworten. Er lacht nur und sagt: «Dafür hat sie sich selbst entschieden.»

«Schwestern-Geschichte» spielte beim Wahlkampf in die Hände

Der grossen Umstellung, die der Wechsel vom Parlament in die Kantonsregierung mit sich bringen wird, ist sich die Mitte-Politikerin durchaus bewusst. «Ich werde meinen Parteimantel ausziehen und symbolisch an den Nagel hängen müssen», sagt sie. Weniger Freiheiten werde sie haben und Entscheidungen mittragen müssen, die sie selbst vielleicht nicht so getroffen hätte. «Aufgrund meiner Parteizugehörigkeit bin ich mich das aber bereits gewöhnt.»

Das Gespräch mit Dittli findet am vergangenen Freitagnachmittag statt, ihrem letzten Arbeitstag, bevor sie sich eine kurze Auszeit im Tessin gönnt. Die von Pfister erwähnte Ehrlichkeit macht sich bald bemerkbar. Langsam habe sie genug von den vielen Interviews, so Dittli. Sie sagt es mit einem Schmunzeln im Gesicht, die Augen lächeln mit. Man versteht sie: Dittlis Handydisplay leuchtet während des Gesprächs alle paar Minuten wegen eines Anrufs auf.

Ihre mediale Präsenz war während der vergangenen Monate bemerkenswert hoch. Etwa mit der «Schweizer Illustrierten» meldete sich auch ein Medium bei der Oberägerin, das sonst nicht gerade für politische Berichterstattung bekannt ist. Die Geschichte der Regierungsratsschwestern – Laura Dittli in Zug, ihre Schwester Valérie in der Waadt – schlug hohe Wellen.

Laura Dittli (links) feiert mit ihrer Schwester Valérie den Einzug in den Regierungsrat im Kanton Zug. Bild: Alexandra Wey (Zug, 2. Oktober 2022)

Förderlich war das auch für Dittlis Wahlkampf. Die mediale Aufmerksamkeit auf nationaler Ebene strahlte in den Kanton Zug zurück, so Pfisters Einschätzung. Dennoch sind er und Dittli überzeugt, dass sie den Sprung in die Regierung auch ohne die «Schwestern-Geschichte» geschafft hätte.

Auch Menschen mit «linkerem Gedankengut» könne sie vertreten

Dass sie den von so vielen gewünschten frischen Wind in die Zuger Regierung bringen kann, davon ist Dittli überzeugt. «Ein Beispiel wäre etwa, dass wir einen Instagram-Account einrichten könnten», sagt sie. Die Zeiten, in denen hinter geschlossenen Türen regiert wird, seien vorbei. Man müsse nahbarer werden für die Bevölkerung, allem voran für die Jungen.

«Ich glaube auch, dass sich die bisherigen Mitglieder des Regierungsrats auf eine neue, jugendliche Stimme freuen», so Dittli. «Eine, die auch mal fragt: Wollt ihr das wirklich so machen? Was denkt ihr, wie das bei den Leuten ankommt?»

«Die Leute» sind es, die Dittli abholen möchte. Ausserhalb des Links-Rechts-Schemas, abseits von politischen Klischees. «Gerade junge Menschen haben eigene Ansichten und Bedürfnisse. Diese werde ich bestimmt gut vertreten können», sagt sie. Und schürt aus nicht bürgerlicher Sicht Hoffnung darauf, dass die Regierung mit ihr eine sozialere Stimme erhält: «Solidarität und Verantwortung stehen im Logo der Mitte-Partei. Damit ist auch eine soziale Verantwortung gemeint.»

Gesellschaftspolitisch sei sie offen und liberal und könne damit bestimmt auch eine Wählerschaft mit einem eher linkeren Gedankengut vertreten. Und das wolle sie auch, denn: «Als Regierungsrätin ist man kein Parteisoldat mehr. Man muss alle Menschen abholen können.»

«Umkrempeln» werde sie sich nicht

Im Gespräch mit Laura Dittli merkt man: Sie freut sich auf das, was kommt. Auch wenn das neue Amt bedeutet, dass sie vielleicht nicht mehr bei fast jedem Volksfest mit dabei sein kann, wie sie es bis anhin gerne war. Einerseits wegen der Zeit, andererseits, weil sie in der Bevölkerung «anders wahrgenommen wird», sagt sie. Komplett umkrempeln werde sie sich deswegen aber nicht. «Letztlich haben mich die Leute ja auch dafür gewählt, wer und wie ich bin.»

Das Sekretariat der Sicherheitsdirektion hat Dittli bereits kennen gelernt, Weiteres werde bald kommen. Sie freue sich jedoch auf die letzten paar Monate in der Anwaltskanzlei, die ihr nun noch bleiben. Aber erst mal ging es für ein paar Tage ins Tessin – das Handy bleibe dort die meiste Zeit ausgeschaltet, sagt sie.

