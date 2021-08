Neuer Lebensabschnitt Der erste Sommertrainer des EV Zug tritt ein wenig kürzer Der 74-jährige Jon Carl Tall prägte in der Stadt Zug und weit darüber hinaus die Fitnesskultur. Er huldigt dem lebenslangen Lernen und betreute viele Sportler, die dank seiner Fähigkeiten und seiner Erfahrung ungezählte Erfolge feierten. Jetzt tritt er wie auch seine Frau Pierina etwas kürzer. Marco Morosoli 17.08.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jon Carl Tall blickt auf eine lange Berufskarriere zurück. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 29. Juli 2021)

Die Feststellung, dass Jon Carl Tall (74) im ausgehenden 20. Jahrhundert der Mister Fitness im Kanton war, ist keineswegs übertrieben. Als er 1986 an der Weststrasse in Zug das «Tazü» eröffnete, waren Trainingsorte dieser Art im Umfeld rar. Tall erinnert sich nur gerade an das «Kieser Training» und das Lokal von Paul Probst. Probst spielte in den 1970er-Jahren erfolgreich beim EV Zug Eishockey.

Der EVZ war auch einer der ersten grossen Kunden von Jon Carl Tall. Von 1975 bis 1987 war der gebürtige Engadiner für das Sommertraining des Vereins verantwortlich. Vorher gab es solche intensive Trainingslektionen in der Gruppe noch gar nicht. Tall verdoppelte auch die Zahl der Übungslektionen.

Jon Carl Tall im EVZ-Sommertraining im Jahr 2000 mit Reto Kobach (links) und André Künzi. Bild: Werner Schelbert

Auch Daniel Giger ging durch die harte Schule von Tall. Bild: Esther Michel (25. Mai 2004)

Das Trockentraining gehört und gehörte nie zu den Lieblingsbetätigungen von Eishockeyanern. Respekt verschaffte sich Jon Carl Tall dadurch, dass er den Sportlern nicht nur alles vorzeigte, sondern auch noch selber mitmachte. Das von ihm und seiner Frau Pierina gemeinsam aufgebaute Tazü verwandelte sich bald zu einer Anlaufstelle für verschiedenste sportliche Handreichungen und Tipps für einen erfolgreichen Trainingsaufbau. Tall ruhte sich nicht auf seinen Erfolgen aus:

«Ich habe so alle fünf Jahre eine neue Zusatzausbildung absolviert.»

Tall weiss vom Militärischen Fünfkampf her, worauf es ankommt. Er kann aber auch Yoga, Tai-Chi, Triathlon und Langlauf, um nur einige Sportarten zu nennen.

Die Stoppuhr ist sein Freund. Bild: Esther Michel (25. Mai 2004)

Auch das Seelenheil interessierte ihn

Wie Jon Carl Tall erzählt, sei er aber letztendlich noch viel mehr gewesen:

«In gewissen Situationen amtete ich auch als Seelendoktor. Wir boten eine Art von Rundumbetreuung.»

Durch diese Nähe mit einem Teil seiner Kunden, unter anderen viele EVZ-Präsidenten, sind Freundschaften entstanden. Unlängst habe ihn Björn Kinding besucht. Jener war zu Beginn der 1990er-Jahre Trainer der Zuger. Tall erzählt auch mit Stolz, dass Kunden zu ihm gekommen seien, als er vor kurzem den Entscheid zur Schliessung des Tazü kommuniziert habe, und ihn fragten: «Wo sollen wir hingehen, wenn du nicht mehr offen hast?» Tall hat sich dann entschlossen, nicht gleich einen Schlussstrich zu ziehen. Er sagt:

«Die Trainings mit den Herzpatienten führe ich weiter.»

Da aus den Räumlichkeiten des ehemaligen Tazü wieder Wohnungen werden, gibt Jon Carl Tall diese Lektionen jetzt im alten Kantonsspital.

Überdies organisiert der vielseitige pensionierte Primar- und Sportlehrer mit seiner Tochter in deren Praxis noch einige Unterrichtslektionen. Er fasst das alles unter dem Übertitel «Auslaufen» zusammen. Dass die Covid-19-Pandemie den Entschluss, das Tazü zu schliessen, letztendlich befeuerte, verschweigt der Bündner nicht. Der Sohn wie auch die Tochter hätten es nicht weiterführen wollen. Sie haben andere Berufsrichtungen eingeschlagen.

Jon Carl Tall hat sie nie vor dem Neuen gefürchtet. So organisierte er einige Lektionen auf der Plattform Zoom. Diese Trainingsart findet der Sportlehrer aber eigentlich gar nicht toll, er komme da einfach einem Wunsch nach.

Jetzt gibt er seinem Enkel Tipps

Eine Herzensangelegenheit ist für ihn hingegen das Engagement für seinen Enkel. Dieser gilt als Talent und spielt bereits sehr erfolgreich Basketball. Daneben bleibt aber seit der Schliessung des Tazü immer noch Zeit, um ab und an für ein paar Tage in die Ferienwohnung in Scuol zu fahren. Zug bleibe für ihn der Lebensmittelpunkt, sagt Tall, der seine Energie auch in Neues investiert: So nimmt er jetzt zum Beispiel Gesangslektionen. Talls Ehefrau Pierina, die ihn über die Jahre in allen Dingen unterstützte, findet jetzt mehr Zeit, um zu malen. So sagt Jon Carl Tall denn auch mit Überzeugung:

«Langeweile kennen wir nicht.»

Als er dies sagt, blickt er vom Balkon ihrer Dachwohnung auf den Garten hinunter. Diesen in Schuss zu halten, dürfte alleine wegen seiner Grösse eine weitere Herausforderung darstellen. Vor solchen haben sich Jon Carl und Pierina Tall noch nie gedrückt. Das Alter ist da keine Bremse. Denn wer immer in Bewegung war, ist es für alle Zeit.