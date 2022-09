Zuger Vereine Neuer Präsident für Zug 94-Supporter Thomas Suter übernimmt das Amt von René Meier – und will die Beziehungspflege verstärken. 23.09.2022, 15.00 Uhr

Mitglieder des Supporter-Clubs beim Apéro. Bild: PD

Nach vielen Jahren an der Spitze des Supporter-Clubs von Zug 94 übergab René Meier das Präsidium an Thomas Suter. Anlässlich eines Apéros im Stadionrestaurant «The Flame» von Zug 94 nahm Thomas Suter das Amt feierlich an. Gleichzeitig wurden auch die grossen Verdienste von René Meier für den Supporter-Club und den Verein Zug 94 offiziell verdankt.