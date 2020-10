Kiwanis Club Zug-Ennetsee wählt neuen Präsidenten Der Kiwanis Club Zug-Ennetsee erhält für das neue Vereinsjahr einen neuen Präsidenten. Für den Kiwanis Club: Guido Wetli 02.10.2020, 18.09 Uhr

Die drei Präsidenten: Pégè Schleiss (past President), Manuel Hunziker (President), Stefan Bättig (President elect) v.l.n.r. Bild: PD

An der 27. Generalversammlung des Kiwanis Clubs Zug-Ennetsee im Restaurant Rössli in Hünenberg wurde Manuel Hunziker als Nachfolger von Pégè Schleiss zum neuen Präsidenten gewählt. Manuel Hunziker, Hünenberg, ist Leiter Firmenkunden bei der Zuger Kantonalbank in Cham. Er wird im neuen Vereinsjahr auch für das Programm zuständig sein.