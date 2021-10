Zugerbergbahn bleibt zehn Monate zu

Öffentlicher Verkehr Wegen der Erneuerung des Gleisbetts bleibt die Zugerbergbahn zehn Monate zu Bei der Standseilbahn ging im Sommer nach einem Unwetter längere Zeit nichts mehr. Der nächste Unterbruch soll ein geplanter sein. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Zugerbergbahn ist für mich eine Herzensangelegenheit», sagte die Zuger Stadträtin Vroni Straub an einem Pressetermin. Dieser fand am Freitag in einem kürzlich wieder hergerichteten Büro der Zugerbergbahn (ZBB) in der Talstation Schönegg statt. Die Lokalität hätte an sich keine Nennung verdient, doch deren Renovation nahm die ZBB nicht freiwillig vor. Die Ursache war das heftige Gewitter vom 25. Juli 2021. An der Westflanke des Zugerbergs führte dieses Unwetter zu schweren Schäden. Die Zugerbergbahn stand daraufhin für fast zwei Monate still.

Der Betrieb der Zugerberg Bahn wird wegen der Trassee-Erneuerung nächstes Jahr während zehn Monaten eingestellt. Bild: Maria Schmid (Zug, 1. Oktober 2021)

Der nächste Unterbruch soll nun jedoch ein regulärer sein. «Er ist generalstabsmässig geplant», versicherte ZBB-Geschäftsführer Philipp Hofmann. Wichtig war ihm zudem die Bemerkung, dass «wir alle ins Boot geholt haben». Dadurch erwuchs dem Projekt gegenüber kein Widerstand. Das Plangenehmigungsverfahren für die umfassenden Umbauten der Zugerbergbahn konnte ohne Einsprachen erledigt werden. Vroni Straub, sie ist auch noch ZBB-Verwaltungsratspräsidentin, sprach «von einer spannenden Zeit».

Hoffentlich ein gefreuter Abschied für die Stadträtin

Die Stadträtin freut sich jetzt schon auf den Tag, wenn alle Projekte durchgezogen sind. Baubeginn ist am 11. Oktober 2021. Am 7. Februar 2022 ziehen die ZBB-Verantwortlichen den Stecker. Verläuft alles nach Plan, dann sollen die Sanierungsarbeiten Anfang Dezember 2022 enden. Gerade noch rechtzeitig, damit Vroni Straub das blaue Band durchschneiden kann. Sie tritt ja bekanntlich bei den nächsten Stadtratswahlen nicht mehr an. Die ersten Arbeiten – Errichten von Installationsplätzen – nimmt die Bauherrin bereits in diesem Monat in Angriff. Die Bauarbeiten am Gleisbett der Standseilbahn beginnen dann am 7. Februar 2022. Dabei lässt die ZBB die Trassee faktisch neu aufbauen.

Die Zugerbergbahn ist ein Transport-Zwitter. Einerseits hat sie eine Erschliessungsfunktion, andererseits kommt der touristische Verkehr hinzu. Das heisst, dass der Bund respektive der Kanton nur einen Teil der Betriebskosten übernehmen. Um die Zugerberg-Pilger nicht auszubremsen, bieten die ZBB während des Betriebsunterbruchs einen Ersatzfahrplan mit Bussen an. Da der Raum in diesen Bussen knapp ist, können keine Mountain-Bikes transportiert werden. Die Verantwortlichen des Biketrails wollen diese Gelegenheit nutzen und den Biketrail vom Zugerberg in Richtung Schönegg ebenfalls umfassend zu sanieren. Nach einem eng getakteten Fahrplan laufen auch die Bauarbeiten an der Trassee ab. Um die Eingriffe in die Umwelt zu minimieren, haben sich die Verantwortlichen für den Bau von zwei Materialseilbahnen entschieden. Diese führen jeweils von der Bergstation respektive von der Talstation bis zur Ausweiche in der Streckenmitte.

Im Winter kein Freischaufeln mehr

«Die Strecke bauen wir von Grund auf neu auf», erklärte Philipp Hoffmann von der ZBB. Den bei der Eröffnung am 14. Mai 1907 im Gleisbett verbauten Sandstein ersetzt die ZBB durch Beton. Letzterer ist weniger witterungsanfällig als der Sandstein. Die wohl augenfälligste Neuerung betrifft das Gleisbett. Dieses lassen die ZBB aufständern. Dadurch entfällt künftig das Freischaufeln der Strecke bei starkem Schneefall. Um Bundesvorschriften zu genügen, ist neben den Geleisen mittlerweile noch eine Fluchttreppe gefordert. Die ZBB haben dazu eine interessante Lösung gefunden. Das aufgeständerte Gleisbett liefert die Firma Garaventa aus Goldau mitsamt der Treppe in einem Guss. Ein Element misst 18 Meter. Die ganze Trassee setzen die Fachleute wie bei einer Modelleisenbahn zusammen. Hofmann betonte mehrmals:

«Deshalb müssen die Sockel, auf denen diese Gerüste ruhen, punktgenau gesetzt werden.»

Für die Sanierung der Strecke wendet die ZBB rund 15 Millionen Franken auf. Während der Betriebsruhe revidiert die Bahn auch die beiden Kabinen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen