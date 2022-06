Gemeinnützige Gesellschaft Zug wächst und erneuert ihr Logo

Vereine Neues Logo für die GGZ Die Gemeinnützigen Gesellschaft Zug wächst und erneuert ihr Erscheinungsbild. Vorname Name 07.06.2022, 16.47 Uhr

GGZ-Baum gibt einen Überblick aller Institutionen.

Am Montag, 30. Mai, fand im Burgbachsaal die jährliche Generalversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug (GGZ) statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen konnte dieser Anlass endlich wieder in gewohnt geselliger Form durchgeführt werden. Entsprechend herzlich gestalteten sich das Wiedersehen mit den über hundert Mitgliedern und Gästen und der anschliessende Apéro bei sonnigem Wetter auf dem Schulhausplatz.

Peter Hebeisen, der Präsident, führte die Anwesenden durch die wichtigsten Ereignisse und Tätigkeiten der GGZ im letzten Jahr. Nicht nur aus gemeinnütziger und betrieblicher Sicht war es ein erfolgreiches Jahr, sondern auch finanziell gesehen. Othmar Stöckli, der Präsident der Finanzkommission, erläuterte die wesentlichen Faktoren, die zu diesem positiven Ergebnis geführt haben. So hat insbesondere die Klinik Adelheid – unter von der Pandemie erschwerten Bedingungen – dank ihrer fachlich herausragenden Qualität und durch ihre anhaltend hohe Auslastung ein sehr gutes Resultat erzielt.

Eines der Highlights des vergangenen Jahres war die Vernissage des Zuger Neujahrsblatts 2022 im Herbst 2021. Sowohl die Vernissage als auch die Publikation mit dem Titel «Auf dem Holzweg» haben grossen Anklang gefunden. Besonders erfreulich konnte auch die Sennhütte das vergangene und damit erste vollständige Jahr an ihrem neuen Standort im Unterhorbach auf dem Zugerberg verbuchen. Die erweiterte Kapazität an Therapieplätzen wurde gänzlich ausgeschöpft und eine ­umsichtige Haushaltsführung weitergeführt. So konnte die Sennhütte kostendeckend wirtschaften und das trotz des ­Wegfalls des Sockelbeitrags vom ­Kanton.

Noch immer von der Pandemie beeinträchtigt wurde insbesondere das Loreto, das zu Beginn des Jahres seine Räumlichkeiten und die besonders beliebten Keramik-, Holz- und Metallwerkstätten für einige Monate ganz schliessen musste. Viele der Kurse wurden, dank der Flexibilität der Mitarbeitenden und Kursleitenden und der im Vorjahr gesammelten Erfahrungen, digital durchgeführt. In diese anspruchsvolle Zeit fiel auch der Antritt von Manuela Burkart als Geschäftsführerin des Loretos. Die Schule Horbach konnte glücklicherweise das ganze Jahr über ihr Bildungs- und Betreuungsangebot aufrechterhalten und war sehr gut ausgelastet. Hier waren es insbesondere coronabedingte Personalausfälle, die zur alltäglichen Herausforderung wurden. Durch einen Ausbau der Wohnräume im Internat verfügen die Schülerinnen und Schüler seit vergangenem Jahr über mehr Platz und Entfaltungsraum, was ihre Lebensqualität an der Zugerbergstrasse noch erhöht.

Kinderbetreuung KiBiZ ist neu Mitglied der GGZ

Das vergangene Jahr von GGZ@Work war stark auf die Zukunft ausgerichtet. Neben den laufenden Vorbereitungen auf den Umzug in das neue Recyclingcenter beim städtischen Ökihof im Göbli, hat Carl Utiger – Gründer und Geschäftsführer von GGZ@Work – nach 25-jährigem Engagement die Geschäftsführung an seinen Nachfolger Markus Fueter übergeben. Im Namen des ganzen Vereins bedankte sich Peter Hebeisen für den unermüdlichen Einsatz und die stets kollegiale Zusammenarbeit. KiBiZ Kinderbetreuung Zug wurde als neues, wertvolles Mitglied der GGZ-Familie herzlich willkommen geheissen. Die Fusion wurde im vergangenen Herbst durch die Mitglieder der beiden Vereine beschlossen und ist am 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Schon jetzt zeigt sich, dass die beiden Organisationen sehr gut zusammenpassen und die Zusammenarbeit für alle eine Freude ist.

Seit Anfang Mai 2022 tritt die Gemeinnützige Gesellschaft Zug mit einem neuen Erscheinungsbild auf. Das neue Logo und Farbkonzept werden unter anderem im aktuellen Geschäftsbericht und einem umfassend überarbeiteten Webauftritt umgesetzt. Zudem ist das Bild des GGZ-Baums mit allen Institutionen entstanden, das die Vielfältigkeit der GGZ verbildlicht. Der frische Auftritt wurde mit Zuger Agenturen erarbeitet.

Alle formalen Entscheide wie die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstands wurden einstimmig gefällt. Die gleiche Einigkeit zeigten die anwesenden Vereinsmitglieder bei der Wiederwahl des Präsidenten Peter Hebeisen sowie des Vorstandsmitglieds Othmar Stöckli, deren ehrenamtlicher Einsatz für die GGZ mit Applaus verdankt und für vier weitere Jahre angenommen wurde.

Für die Gemeinnützige Gesellschaft Zug: Maria Hügin

