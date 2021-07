Kolumne «Zuger Ansichten»: Neues Zuger Energiegesetz: Was lange währt... Kantonsrat Daniel Marti äussert sich zur Umweltpolitik und warum die Teilrevision des Zuger Energiegesetzes von der Traktandenliste des Kantonsrats gestrichen wurde. Daniel Marti, Kantonsrat GLP, Zug 10.07.2021, 05.00 Uhr

Daniel Marti. Bild: PD

In der letzten Kantonsratssitzung wurde die Teilrevision des Zuger Energiegesetzes, mit Hilfe der Grünliberalen, von der Traktandenliste gestrichen und die Regierung beauftragt, vorab die finanziellen Auswirkungen der beantragten Änderungen abzuklären. Was auf den ersten Blick wie eine unnötige Verzögerung aussieht, ist in Tat und Wahrheit eine Chance für den Kanton Zug, das zukunftsgerichtete Energiegesetz zu erhalten, das er auch verdient.

Bei der Vorberatung des Energiegesetzes wurden von der zuständigen Kommission zu den Themen Heizungsersatz und Förderung gewichtige Änderungsanträge zum Gesetzesvorschlag der Regierung gemacht. So soll bei einem Ölheizungsersatz bei allen Gebäuden, nicht nur bei den alten und schlecht gedämmten, abgeklärt werden, ob nicht doch eine Heizung mit erneuerbarer Energie auch wirtschaftlich mehr Sinn macht. Damit wird verhindert, dass wie heute, die meisten Ölheizungen unbesehen wieder durch Ölheizungen ersetzt werden und somit für weitere 20 bis 25 Jahre zu hohen CO2-Emissionen führen.

Mit dieser Änderung würde der Anteil erneuerbarer und einheimischer Energie im Kanton zügig ansteigen und die Bewohner und Bewohnerinnen würden von günstigeren Energiekosten profitieren. Zugleich würde auch das Gewerbe profitieren, denn bei einer Heizung mit erneuerbarer Energie ist die lokale Wertschöpfung, sowohl bei der Anschaffung als auch beim Betrieb ein mehrfaches höher als bei einer Ölheizung. Anstatt in ein Krisengebiet im Nahen Osten abzuwandern, bleibt also das Geld bei uns in Zug.

Nach dem Motto fordern und fördern, soll der Ölheizungsersatz vom Kanton mit einem Förderprogramm unterstützt werden. Dies ist eine weitere Forderung der Kommission. Denn das Geld zur Förderung liegt beim Bund eigentlich bereit und wartet nur darauf auch vom Kanton Zug abgeholt zu werden. Jedes Jahr zahlen wir mit den CO2-Abgaben beim Bund 450 Millionen Franken in einen Förderfond ein, um den Ersatz von fossilen Heizungen und die Gebäudedämmung zu fördern. Leider holte der Kanton Zug für den Heizungsersatz bisher noch keinen Franken davon ab, und ausgerechnet die Kantone, die über den NFA von Zug schon querfinanziert werden, profitieren am meisten.

Um Gelder vom Bund abzuholen, muss der Kanton Zug zuerst ein eigenes Förderprogramm für den Heizungsersatz auf die Beine stellen. Je nach Wirkung ergänzt dann der Bund jeden kantonalen Förder-Franken mit einem Zuschuss von 2 bis 3 Franken. Gleichzeitig könnten auch die diversen gemeindlichen Förderprogramme auf der Stufe des Kantons harmonisiert werden. Damit können die Gemeinden entlastet werden, denn somit erhalten sie auch den Zuschuss vom Bund für ihre Fördergelder. Mit dem kantonalen Förderprogramm hat dann auch die Hausbesitzerin in Neuheim die gleiche Chance, einen Förderbeitrag zu erhalten, wie jemand in der Stadt Zug, wo die Fördergelder reichlich fliessen.

Bevor wir das neue Zuger Energiegesetz auf die Reise schicken, müssen wir aber die finanziellen Auswirkungen dieser vorgeschlagenen Änderungen nach besten Wissen und Gewissen abklären. Nur so können wir sicherstellen, dass der Kantonsrat für die detaillierte Diskussion und das Volk, bei einem allfälligen Referendum, eine fundierte Entscheidung treffen können.

Wie wir sehen, wurde die Teilrevision des Zuger Energiegesetzes mit gutem Grund abtraktandiert. Anstatt einer Minimalversion des Gesetzes haben wir nun die Chance auf eine Gesetzesvorlage, bei der schlussendlich die Umwelt, die Wirtschaft und wir alle im Kanton Zug als Gewinner dastehen.

In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.