Thomas Lötscher (FDP) stellt in Neuheim sein Buch vor

Neuheim Alt Kantonsrat Thomas Lötscher (FDP) bespricht sein Buch «Demokratie mit Zukunft» Anschliessend gibt es eine Podiumsdiskussion mit bekannten Zuger FDP-Politikern. 05.09.2022, 14.00 Uhr

Thomas Lötscher. Bild: PD

Am Mittwoch, 7. September, bespricht alt Kantonsrat Thomas Lötscher (FDP) in der Lindenhalle in Neuheim sein Buch «Demokratie mit Zukunft – Die Erschaffung der modernen Schweiz». Die Veranstaltung beginnt laut Medienmitteilung um 20 Uhr.