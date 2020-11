Neuheim: Autofahrer übersieht Motorradlenkerin Bei der Kreuzung Edlibach-/Hinterburgstrasse kam es zu einer seitlich-/frontalen Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Die Motorradlenkerin verletzte sich erheblich. 16.11.2020, 15.33 Uhr

Das Unfallfahrzeug in Neuheim. Bild: Zuger Polizei

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen,16. November, kurz vor 7 Uhr, in Neuheim bei der Kreuzung Edlibach-/Hinterburgstrasse. Eine 18-jährige Frau fuhr gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden mit dem Motorrad auf der Edlibachstrasse in Richtung Edlibach. Gleichzeitig war ein 61- jähriger Autolenker in entgegengesetzte Richtung unterwegs und wollte von der Edlibachstrasse nach links in die Hinterburgstrasse abbiegen. Dabei übersah er die Motorradlenkerin und es kam zur seitlich-/frontalen Kollision.