Bewohner blitzt mit Klage gegen die Gemeinde Neuheim erneut ab

Neuheim Bewohner hat gegen die Gemeinde geklagt – und unterliegt nun auch vor Gericht Die Beschwerde gegen eine Abstimmung von 2020 ist anscheinend unzulässig. Damit bleiben acht Grundstücke von Hauseigentümern in der Landwirtschaftszone. Raphael Biermayr 08.04.2022, 12.01 Uhr

Die Terrassensiedlung Im Blatt in Neuheim. Bild: Stefan Kaiser (31. August 2020)

Manch einer in Neuheim dürfte sich nur noch dunkel an sie erinnern, an die gemeindliche Abstimmung über den Bebauungsplan Im Blatt vom September 2020. Nicht so Hugo Räber. Der Bewohner der markanten Terrassensiedlung kämpft auf rechtlichem Weg für die Wiederholung der Abstimmung.