Neuheim 42 Stimmberechtigte beschliessen Kredite über 1,6 Millionen Franken Die Gemeindeversammlung vom Dienstag ist im Zeichen finanzieller Belange gestanden. Ihr haben besondere Gäste beigewohnt. Raphael Biermayr 15.12.2020, 21.15 Uhr

Besonders waren nicht nur die Umstände, die die – vorbildlich umgesetzten – Schutzmassnahmen an der Gemeindeversammlung (GV) in Neuheim nach sich zogen. Zuhinterst in der Lindenhalle sass nämlich eine Reihe Kinder. Es handelte sich um die 6. Klasse von Larissa Mettler. Die Schüler lernen gerade, was es mit dem politischen System in der Schweiz auf sich hat und erhielten an der GV Anschauungsunterricht unter realen Bedingungen. Sie wohnten einem unaufgeregten Abend bei, der von nur 42 Stimmberechtigten besucht wurde.

Weil in Neuheim zuvor im 2020 noch keine GV veranstaltet worden war, befanden sie am Dienstag auch über die Rechnung 2019 (plus 1,5 Millionen Franken). Jene sorgte für keine Wortmeldungen. Auch der Finanzchef Marcel Güttinger (FDP) hielt sich, im Vergleich zu Vorjahren, mit Ausführungen zurück, was er freimütig einräumte.

Blick auf das Neuheimer Gemeindehaus. Bild: Werner Schelbert (11. April 2017)

Er war der Einzige an diesem Abend, der bei eingeschaltetem Mikrofon das Wort «Corona» in den Mund nahm – genau zweimal. Güttinger wies bereits darauf hin, dass die künftigen Steuererträge von der Krise beeinflusst werden. Und dass der im Budget 2021 (minus 108'000 Franken) bereits zum dritten Mal in Folge eingeräumte Steuerrabatt von 4 Prozent vorläufig der letzte sein dürfte.

Der Bürger Hans Rickenbacher, nach eigenen Angaben seit 44 Jahren Steuerzahler «und kein schlechter», ergriff in diesem Zusammenhang das Wort. Er erwähnte, dass die Ausgaben im Vergleich zu den Einnahmen im Durchschnitt der letzten Jahre deutlich gestiegen seien. Er verzichtete auf einen Antrag auf Ablehnung des Budgets. Doch er hielt den Gemeinderat im Namen der Steuerzahler dazu an, «die Ausgaben restriktiv zu managen». Dazu bedarf es auch eines besseren Controllings im Gemeindehaus. Das zeigte sich in den letzten Jahren beispielsweise in Form von finanziell schwerwiegenden Versäumnissen in der Sozial- und in der Bauabteilung. Überdies stellte das eine externe Firma im vergangenen Frühjahr bei einer Überprüfung der Verwaltungsorganisation fest.

Neue Leitungen und neue Computer

Die Neuheimer Leitungen werden in Zukunft weniger lecken. Erwartungsgemäss hat die Gemeindeversammlung die Kredite sowohl für Sanierung der Kanalisation (bis zum Jahr 2028) als auch des Wasserleitungsnetzes (Tranche für die nächsten drei Jahre) gesprochen. Dies total im Gegenwert von rund 1,33 Millionen Franken.

Der letzte Beschluss dürfte die – auch nach 70 Minuten noch ziemlich gerade sitzenden – Schülern besonders interessiert haben: Sie erhalten unter anderem neue Laptops. Denn die Versammlung sprach die 275'000 Franken für die Erneuerungen der IT in der Schule ebenfalls einstimmig.

Die Zeit wird zeigen, ob dereinst einer dieser jungen GV-Besucher über eine kommende IT-Erneuerung abstimmen oder diese gar beantragen wird.