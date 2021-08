Neuheim Ein Ex-Polizist soll für Ordnung im Gemeindehaus sorgen Thomas Rubin (45) ist seit Anfang Jahr Gemeindeschreiber. Ihm obliegt es, die Verwaltung professioneller aufzustellen. Raphael Biermayr 06.08.2021, 15.00 Uhr

Thomas Rubin fühlt sich in Neuheim wohl. Bild: Maria Schmid (2. August 2021)

In Thomas Rubins Büro im Neuheimer Gemeindehaus findet sich eine besondere «Landkarte». So nennt er das mit Zeichnungen versehene Dokument. Es zeigt die Beziehung des Gemeindeschreibers zu allen 34 Angestellten der Verwaltung auf. Alle paar Monate nehme er diese «Karte» hervor, um die Verbindungen zu überprüfen und allfällige Änderungen zu erfassen.

Die Wahl dieses Mittels, das aus einer Weiterbildung für Führungskräfte stamme, lässt sich verschiedenartig interpretieren. Für Rubin bedeute es, sich ein möglichst gutes Bild von der Entwicklung seiner Mitarbeiter machen zu können – Mitarbeitern, nicht Untergebenen wohlgemerkt. «Ich bin Teil des Teams», sagt der seit Jahresbeginn wirkende Chef der Neuheimer Verwaltung. Ihm fällt die Aufgabe zu, jene so aufzustellen, dass sie nicht nur in Zukunft den ständig steigenden Anforderungen gerecht wird, sondern bereits der Gegenwart standhält.

Denn es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass mancher und manches in der Vergangenheit verharrt ist und (technische) Neuerungen nicht immer freudig aufgenommen und umgesetzt wurden. So war etwa die Überraschung gross, als man in der Bauabteilung eine Vielzahl unerledigter Pendenzen ausmachte. Diese mussten mittels des Zukaufs temporärer Arbeitskräfte abgearbeitet werden und haben kostspielige rechtliche Abklärungen nach sich gezogen.

Es macht den Eindruck, dass es mehr Professionalität im Gemeindehaus des bedeutend wachsenden Dorfs benötigt. Thomas Rubin bestätigt das, will aber nicht den Eindruck erwecken, eine negative Umgebung angetroffen zu haben. Es herrsche grundsätzlich ein gutes Klima, auch in Bezug auf Änderungen.

Eine Abteilung erhält einen neuen Leiter

Die Verwaltung soll bis 2023 neu strukturiert sein. Als erster von vier sogenannten Meilensteinen wurden die Abteilungen hinsichtlich der Leiterinnen und Leiter überprüft. Die Konsequenz: Per 1. Januar 2022 wird eine neue Person die Abteilung Sicherheit, Infrastruktur und Verkehr führen. Der amtierende Leiter Anton Rölli erhält eine neue Funktion. Das liest sich wie eine freundliche Umschreibung für eine Absetzung. Thomas Rubin sagt darauf angesprochen, dass diese Änderung im gegenseitigen Einvernehmen erfolge.

«Der jetzige Leiter war an einer Veränderung interessiert, ich konnte ihm in Gesprächen andere Möglichkeiten aufzeigen. Das ist auch für die Gemeinde ein Gewinn, denn wir wollen unbedingt weiterhin von seinem langjährigen Know-how profitieren.»

Ziel der Umstrukturierung der Verwaltung ist auch, die Arbeitsbelastung in den einzelnen Abteilungen durch interne Änderungen besser zu verteilen. Ob und wie sich das auf das Budget und damit auf den Einsatz von Steuergeldern auswirken wird, kann der Gemeindeschreiber gegenwärtig nicht sagen.

Der 45-Jährige geht diese Herausforderung unvoreingenommen an. Er wohnt mit seiner Frau und den zwei Kindern nicht im Dorf und längst auch nicht mehr im Kanton. Der Zuger ist ein klassischer Eigenheim-Flüchtling, der in Sins seinen Traum vom Haus wahr machen konnte. Im Freiamt ist er zudem politisch aktiv. Für die FDP sitzt er im Bezirksvorstand, im vergangenen Jahr bemühte er sich erfolglos um einen Sitz im Grossen Rat, dem Aargauer Pendant zum Zuger Kantonsrat. «Als ich den Zuschlag hatte, in Neuheim Gemeindeschreiber zu werden, gab ich in diesem Bereich nicht mehr so viel Gas», sagt Rubin und führt aus:

«Beides hätte ich nicht gemacht, ich will mich ganz auf meine Aufgabe in Neuheim konzentrieren.»

Es ist eine Aufgabe in einem ganz neuen Umfeld. Denn er arbeitete nie in einer Gemeindeverwaltung und hat nicht die geläufige Ausbildung zum Gemeindeschreiber absolviert. Stattdessen schloss er während Weiterbildungen geeignete Studiengänge ab. Rubin ist der operative Chef, also der Geschäftsführer der Gemeinde. Als solcher benötigt er neben Diplomen Arbeits-, Lebens- und Führungserfahrung. Das kann er bieten.

Am Tag des Attentats im Dienst

Rubin war in den vergangenen 20 Jahren in wechselnder Funktion bei der Zuger Polizei beschäftigt. Zunächst war er auf der Strasse tätig. Sein letzter Ausbildungstag führte ihn am 27. September 2001 ins Zuger Regierungsgebäude, wo Friedrich Leibacher 14 Politiker erschossen hatte. In den vergangenen Jahren war Rubin als Dienstchef einer Polizeiregion im Kanton Zug tätig. Die ersten Berufsjahre hatte er als Fahrdienstleiter der SBB am Hauptbahnhof Zürich verbracht.

Bei seiner Tätigkeit bei der Polizei wie bei den Bundesbahnen konnte er durch Fehler Menschen in Gefahr bringen. Das ist im Neuheimer Gemeindehaus nicht der Fall. Die grosse Verantwortung von einst sowie die Arbeit im Schichtbetrieb habe er gern gegen die aktuelle Tätigkeit eingetauscht, sagt Thomas Rubin. Dass er nicht mehr Polizist ist, könne er problemlos akzeptieren. «Die Pistole abzulegen, hatte etwas Befreiendes», hat er festgestellt.