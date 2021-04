Neuheim Enttäuschter Bewohner der Überbauung Im Blatt zieht seine Beschwerde weiter Der Regierungsrat stützt die Gemeinde bezüglich deren Vorgehen bei der Abstimmung über den Bebauungsplan vom Herbst 2020. Hugo Räber will den Entscheid nicht hinnehmen. Raphael Biermayr 10.04.2021, 05.00 Uhr

Das Zuger Verwaltungsgericht wird sich mit einer Abstimmung in Neuheim befassen, die über ein halbes Jahr zurückliegt. Im September 2020 nahm die grosse Mehrheit der Stimmenden den Bebauungsplan Im Blatt an, der die gleichnamige charakteristische Terrassenüberbauung betrifft. Deren Bewohner Hugo Räber legte daraufhin eine Stimmrechtsbeschwerde ein. Der Regierungsrat schmetterte diese Anfang März ab.

Die Aussengrundstücke der an den Wald grenzenden Häuserreihe liegen auch nach der Abstimmung 2020 in der Landwirtschaftszone. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 31. August 2020)

Aus dem Entscheid, der unserer Zeitung vorliegt, ergibt sich zusammenfassend, dass die Gemeinde bei der Abstimmung alles richtig gemacht habe. Hugo Räber ist anderer Überzeugung. Neben anderem stört er sich vor allem an der Unsicherheit bezüglich seines und sieben weiterer Aussengrundstücke der Hauseigentümer im Norden der Überbauung. Diese liegen aktuell in der Landwirtschaftszone. Bei der Auflage des Bebauungsplans im Jahr 2018 gehörten auch Ergänzungspläne zum Paket, das in die öffentliche Vernehmlassung ging. Einer davon sah – im Rahmen einer Zonenplanänderung – die Überführung der besagten Aussengrundstücke in Bauland vor.

Änderung der Gesetzeslage ermöglichte Aufteilung

Hugo Räber dachte, dass im Herbst 2020 über dieselben Pläne abgestimmt würde, wie sie zwei Jahre zuvor aufgelegen waren. Doch letztlich wurde einzig über den Bebauungsplan befunden – ohne Ergänzungspläne. Die Erklärung laut Gemeinde Neuheim: Nach dem Inkrafttreten des überarbeiteten kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) im Jahr 2019 hätten sich die Voraussetzungen verändert. Die Notwendigkeit zur gleichzeitigen Anpassung des Zonenplans sei nicht mehr gegeben gewesen, wodurch auf diese bei der Abstimmung verzichtet werden konnte.

Der Regierungsrat unterstützt dieses Vorgehen laut seinem Beschwerdeentscheid. Denn der Bebauungsplan, über den die Stimmenden befanden, sei korrekt – und nur das sei in der Abstimmung von Belang gewesen. Die Gemeinde sei nicht verpflichtet gewesen, «zusätzlich zur Vorlage über den Bebauungsplan auch noch eine Abstimmung über eine Zonenplanänderung bzw. Aufzonierung (…) vorzulegen».

Damit ist Hugo Räber zwischen Stuhl und Bank gefallen. Denn weil er bei der Auflage der Pläne 2018 nicht wissen konnte, dass nach der PBG-Änderung nur über den Bebauungsplan abgestimmt werden würde, hätte er damals keine diesbezügliche Einwendung gemacht. Und rückwirkend hat er kein Recht dazu.

Furcht vor Willkür bei Auflage und Abstimmung

Der seit 1975 in der Überbauung wohnhafte Pensionär ist in seinem Gerechtigkeitssinn verletzt. «Die Gelegenheit zu Einwendungen gegen diesen Verzicht auf Anpassung des Zonenplans war den Grundeigentümern und auch mir genommen. Die Stimmberechtigten beliess der Gemeinderat im Glauben, es habe alles seine Ordnung», schreibt er in seiner kürzlich eingereichten Beschwerde an das Verwaltungsgericht und führt aus: «Würde es dem Gemeinderat erlaubt, den Abstimmungsgegenstand so zu ändern, wie es vorliegend passiert ist, könnten künftig kritische Gesichtspunkte einer Planung oder Reglementierung zuerst ausgeblendet, nach abgelaufener Frist für Einwendungen jedoch in eine Vorlage aufgenommen werden.» Und weiter:

«So liesse sich der demokratische Prozess steuern, ohne dass eine Exekutive befürchten müsste, zu missliebigen Einwendungen förmlich Stellung nehmen zu müssen.»

Räber beantragt bei den Zuger Richtern die Wiederholung der Abstimmung. Dies unter der Voraussetzung der erneuten Auflage des Bebauungsplans mitsamt Gelegenheit zur Einwendung. «Der Gemeinderat hat so gleichzeitig die Möglichkeit, die Anpassung des Zonenplans wieder einzubringen.»

Gemeinde greift diese Frage später auf

So kompliziert sich der Sachverhalt darstellt, lässt er sich letztlich auf eine wesentliche Frage reduzieren: Warum hat die Gemeinde die Zonenplanänderung für die acht Gärten im nördlichen Teil der Überbauung nicht einfach gleichzeitig in der Abstimmung über den Bebauungsplan geregelt?

Sie musste das zwar offenkundig nicht, durfte das aber. Stattdessen hat sie sich dazu entschieden, diese Frage erst im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision anzugehen, wie der Bauchef und Gemeindepräsident Daniel Schillig nach Räbers Beschwerde beim Regierungsrat gegenüber unserer Zeitung sagte.

Schillig nimmt auf Anfrage unserer Zeitung erneut Stellung dazu und teilt schriftlich mit, dass der Gemeinderat infolge der fehlenden Notwendigkeit entschieden habe, diese Einzonung «in den ordentlichen Rahmen der Ortsplanungsrevision als Ganzes zu übernehmen und sie fortan in diesem Rahmen weiter zu behandeln». Dies «aus grundsätzlichen und aus verfahrensökonomischen Überlegungen».

Auf Nachfrage verzichtete der Gemeindepräsident auf eine Erläuterung, was sich hinter dem abstrakten Begriff «verfahrensökonomisch» verbirgt.