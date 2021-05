Neuheim Mager besuchte Versammlung steht hinter dem Gemeinderat Die 31 Stimmberechtigten hiessen alle Anträge gut. Gleichwohl gab es Diskussionsbedarf. Raphael Biermayr 18.05.2021, 21.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf Neuheim vom Josefsgütsch. Bild: Stefan Kaiser (17. April 2019)

Die Stimmberechtigten, die am Dienstagabend die Gemeindeversammlung (GV) in Neuheim besuchten, hätten alle bequem einen Sitzplatz in einem regulären Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe gefunden. Lediglich 31 waren es. Sie hiessen den Gemeindeschreiber Thomas Rubin bei dessen erster GV willkommen. Und sie begrüssten auch einen hohen Gast aus der Wirtschaft. Andreas Widmer, der Geschäftsführer des Energielieferanten Wasserwerke Zug AG (WWZ), gab sich die Ehre in der Lindenhalle.

Die Beschlüsse Die Gemeindeversammlung vom 18. Mai nahm Folgendes an: das Protokoll der Versammlung vom 15. Dezember 2020; die Rechnung 2020; die Änderung des WWZ-Konzessionsvertrags; die Änderung des Reglements über den Schulzahnarzt-Dienst.

Er sah, wie die GV dem neuen Konzessionsvertrag mit dem Unternehmen zustimmte. Diesen strebte die Gemeinde ab, weil der aktuelle sich vor dem Hintergrund der Strommarktöffnung infolge des neuen eidgenössischen Stromversorgungsgesetzes nachteilig auswirken würde. Nach der Änderung erhält Neuheim ab 2022 jährlich 39'000 Franken mehr Konzessionsabgaben der WWZ im Vergleich zu heute. Die Vertragsdauer beträgt – wie schon beim Vorgänger – 25 Jahre. Der Bürger Alois Zürcher äusserte Bedenken, dass die WWZ infolge der höheren Abgaben den Strompreis erhöhen wird. Andreas Widmer sagte unverbindlich, dass das Unternehmen den Strompreis «natürlich nicht verteuern» wolle, «billiger Strom» aber «möglicherweise zu Verschwendung» führen könnte.

Geld war das Leitthema des Abends, galt es doch auch die Rechnung 2020 zu verabschieden. Der Finanzchef Marcel Güttinger (FDP) hatte dabei leichtes Spiel, präsentierte er doch einerseits einen hohen Ertragsüberschuss (929'000 Franken). Andererseits erwähnte er zwei finanzielle Bestmarken in der Geschichte der mit 173 Jahren jüngsten und kleinsten Zuger Gemeinde: Nie waren die Steuereinnahmen von natürlichen Personen höher (4,3 Millionen Franken), nie betrug das Eigenkapital mehr (10,7 Millionen Franken).

Die Luegeten AG braucht mehr Geld

Aufhorchen liessen Güttingers Äusserungen zu einem Begehren der Luegeten AG, des Pflegezentrums in Menzingen also, wo auch Neuheimer Platz finden und die Gemeinde Minderheitsaktionärin ist. Der Luegeten-Verwaltungsrat habe im Februar bei den Aktionären um eine Solidarbürgschaft in der Höhe von 750'000 Franken sowie eine nicht näher erläuterte Erhöhung des Aktienkapitals ersucht. «Stand heute ist nur noch von einer Aktienkapitalerhöhung die Rede», sagte Güttinger. Die GV würde voraussichtlich im Dezember über allfällige Änderungen entscheiden können. Dieses Ersuchen um Finanzhilfe passt ins Bild, das die Luegeten in diesem Frühjahr abgibt. Die Freude auf den Bezug des Neubaus wurde von einer Kündigungswelle sowie zahlreichen Coronafällen getrübt. Der Verwaltungsratspräsident sprach von einer «Führungskrise».

Bei weitem für keine Führungskrise, aber immerhin für etwas Unsicherheit sorgte an der Neuheimer GV ein Antrag von Alois Zürcher. Er wollte den Ertragsüberschuss nicht dem freien Eigenkapital zuführen, sondern damit eine «Spezialfinanzierung Wärmeverbund» schaffen. Dies, um für den Fall gewappnet zu sein, sollten die Hauseigentümer dereinst wegen der Energiestrategie des Bundes ihre Ölheizungen ersetzen müssen. Zürcher regte an, dass die Gemeinde in diesem Fall eine Heizzentrale bauen würde, an die sich auch Private anschliessen könnten.

Der Gemeindepräsident Daniel Schillig (CVP) räumte sofort und souverän ein, dass er nicht wisse, ob die Schaffung einer neuen Spezialfinanzierung den Vorgaben entsprechend überhaupt zulässig sei. Nach Zuhilfenahme des Rechnungsprüfungskommissions-Präsidenten Markus Simmen liess er dennoch darüber abstimmen. Der Antragsteller wurde nur von einem Stimmbürger unterstützt, so fielen die 929'000 Franken dem Eigenkapital zu.

Informationsveranstaltungen betreffend die Zukunft

Die Bürger werden sich in naher Zukunft vermehrt mit dem Gemeinderat austauschen können. Im Rahmen der Ortsplanungsrevision sind zwei Informationsabende angesagt: am 16. und am 22. Juni. Wer spezifische Fragen hat, könne laut Daniel Schillig später auch Sprechstunden bei der Bauabteilung vereinbaren.