Feuerwehr Neuheim: Schüle löst Iten als Kommandant ab

Neuheim Nach Unruhen und einer Mediation: Die Feuerwehr hat ein neues Kommando Werner Iten ist nach nur zwei Jahren als Kommandant zurückgetreten und hat die Feuerwehr verlassen. Seine Art überforderte manche in der Mannschaft. Neuer Chef ist Christoph Schüle – auf Bewährung. Raphael Biermayr 12.01.2022, 16.59 Uhr

Im Neuheimer Feuerwehrdepot schwelten in den letzten zwei Jahren Konflikte. Bild: Maria Schmid (12. Januar 2022)

Seit dem 11. Januar hat die Neuheimer Feuerwehr interimistisch eine neue Leitung. Christoph Schüle ist der Kommandant, Christof Isele und Virginia Trapasso heissen seine Vizekommandanten. Schüle und Isele bekleideten zuvor die Vizepositionen unter dem Kommando von Werner Iten. Jener ist unlängst aus der Feuerwehr ausgetreten. Dies als Ergebnis einer mehrteiligen Mediation, erklärt der zuständige Gemeinderat Roger Bosshart.

Denn in der Neuheimer Feuerwehr schwelten in den vergangenen zwei Jahren Konflikte. Iten hatte den Kommandantenposten am 1. Januar 2020 übernommen. Er folgte auf den erfahrenen und enorm populären Michael Panzer und hatte anscheinend Probleme mit der Akzeptanz bei einem Teil der Mannschaft. Roger Bosshart nimmt Iten in Schutz, wenn er sagt: «Es stimmt, dass Werner Iten als Nachfolger von Michi Panzer, vor allem nach dessen plötzlichem Tod, einen schweren Stand hatte. Aber er hat sein Bestes gegeben, auch während der schwierigen Pandemiesituation.» Wichtig ist Bosshart zu erwähnen, dass die Feuerwehr Neuheim «stets einsatzbereit war. Auch bei den vielen Einsätzen infolge der Unwetter 2021 funktionierte sie einwandfrei. Der Gemeinderat ist dem Kommando dankbar für sein grosses Engagement».

Wie aus Feuerwehrkreisen zu hören ist, gilt Werner Iten als besonders detailversessen und akribisch. Das habe manche Korpsmitglieder in Neuheim überfordert. Laut dem Sicherheitsvorsteher Bosshart sei tatsächlich Unruhe aufgekommen und es habe Austritte gegeben. Weitere Abgänge von Offizieren hätten die Eigenständigkeit der Neuheimer Feuerwehr gefährdet.

Offiziere sind rar

An dem Treffen vom 11. Januar, an dem fast alle Feuerwehrangehörige teilgenommen hätten, habe Einigkeit darüber geherrscht, dass man in der kleinsten Zuger Gemeinde weiterhin eine eigene Feuerwehr haben will. Roger Bosshart ist überzeugt:

«Ein Löschzug Neuheim einer anderen Feuerwehr, beispielsweise in Baar oder Menzingen, ist keine Option.»

Die Perspektiven in Neuheim seien gut, zumal mehrere Eintritte verzeichnet worden seien. Einige der Ausgetretenen seien nach dem Wechsel auf der Führungsebene zurückgekehrt. Gegenwärtig zählt die Neuheimer Feuerwehr 42 Angehörige. Allerdings mangele es zurzeit an ausgebildetem Führungspersonal. Wichtig sei deshalb, junge Korpsmitglieder zu einer Offizierslaufbahn zu bewegen.

Die neue Führung um Christoph Schüle, die die Versammlung vom 11. Januar wählte, wird von einem alten Bekannten unterstützt. Der ehemalige Vizekommandant Beni Schnüriger, der Ende 2019 zurücktrat, steht ihr laut Bosshart als «Coach» zur Seite. Das aktuelle Kommando ist bis Ende 2022 interimistisch eingesetzt. Wie es danach weitergeht, ist offen. Denkbar sei, dass die jetzige Führung in dieser Konstellation auch die künftige sein wird. Sie erhalte im laufenden Jahr die Chance, sich zu bewähren, sagt Gemeinderat Bosshart. Er nimmt dabei das ganze Korps in die Pflicht:

«Aber das geht nicht, wenn das Kommando auf sich allein gestellt ist. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, damit die Feuerwehr Neuheim eine Zukunft hat.»

Iten wollte länger bleiben

Der eigentliche Plan für die Kommandoebene sah anders aus. Christof Isele war als Nachfolger von Michael Panzer vorgesehen, wie dieser 2016 öffentlich bekanntgab. Ende 2019 kam er wegen zu geringer Führungserfahrung aber nicht als Kommandant in Frage. Deshalb suchte man Hilfe bei Werner Iten, der 1996 in die Neuheimer Feuerwehr eingetreten war und es bis zum Vizekommandant gebracht hatte, ehe er von 2013 bis 2018 in gleicher Funktion in Menzingen tätig war. Als Iten Kommandant in Neuheim wurde, war klar, dass er das auf Zeit sein würde. Gegenüber unserer Zeitung sprach er von vier bis fünf Jahren.

Werner Iten im Feuerwehrdepot in Neuheim, kurz bevor er das Amt des Kommandanten offiziell aufnahm. Bild: Maria Schmid (10. Dezember 2019)

Warum ist aus seiner Sicht bereits nach zwei Jahren Schluss? Werner Iten nennt keine genauen Gründe, sondern spricht allgemein von einer «turbulenten Zeit», die «eine Menge Arbeit» für ihn bedeutet habe. Er kommt zum Schluss: «Wir haben auch viel Gutes geleistet.» Auf Probleme mancher Feuerwehrleute mit seinem Führungsstil angesprochen, sagt Iten:

«Es gibt in Feuerwehren immer verschiedene Meinungen, das ist ganz normal. Im Kommando herrschte aber stets Einigkeit.»

Itens bemerkenswert lange Feuerwehrkarriere sei damit beendet, er werde sich fortan auf das Erreichen privater Ziele konzentrieren. «Nach 26 Jahren ist es auch mal gut mit Feuerwehr», sagt der 42-Jährige.