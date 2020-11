Neuheim rechnet für 2021 mit einem Minus im Budget Rund 108'000 Franken beträgt der erwartete Aufwandüberschuss – in den nächsten Jahren stehen grosse Investitionen an. Carmen Rogenmoser 16.11.2020, 05.00 Uhr

Das Gemeindehaus Neuheim soll in naher Zukunft saniert werden. Bild: Werner Schelbert (11. April 2017)

In Neuheim wird vorsichtig budgetiert. Trotz erfolgreicher Abschlüsse in den letzten Jahren und einer soliden finanziellen Lage wird für 2021 mit einem Loch in der Kasse gerechnet. So ist ein Minus von 108'000 Franken budgetiert – dies bei einem Ertrag von 13,7 Millionen Franken und einem Aufwand von 13,8 Millionen Franken. «Die Situation sieht sehr stabil aus. Wir profitieren von den guten Abschlüssen der Vergangenheit», sagt der zuständige Gemeinderat Marcel Güttinger zur Situation. In diesem Zusammenhang seien zusätzliche Abschreibungen vorgenommen worden und die Steuerschwankungsreserven auf mehr als 10 Prozent des jährlichen Haushalts erhöht. «Wir haben also in den guten Zeiten für die möglicherweise schwierigen Zeiten vorgesorgt», so Güttinger.

Damit spricht der Neuheimer Finanzchef auch die gegenwärtige Coronapandemie an, die sich eben auch auf die Gemeindefinanzen auswirkt. Der Medienmitteilung zum Budget ist zu entnehmen, dass der Gemeinderat – nach Absprache mit der kantonalen Steuerverwaltung – mit rund 10 Prozent tieferen Steuern rechne. Die konkreten Auswirkungen der Pandemie bezüglich der Steuereinnahmen seien zum heutigen Zeitpunkt aber nur schwer abschätzbar. Trotzdem kann die Bevölkerung von einem weiteren Steuerrabatt in der Höhe von 4 Prozenten profitieren. «Das Budget 2021 basiert auf den erfolgreichen Abschlüssen seit 2015, mit teilweise hohen Überschüssen», führt der FDP-Gemeinderat aus und ergänzt: «Wie in der Vergangenheit vom Gemeinderat versprochen wurde, wird ein Teil dieses Erfolgs an die Bevölkerung zurückgegeben. Dies in Form des Steuerrabatts.»

Der Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich bleibt wichtig

Was sich allerdings nicht wegdiskutieren lasse, sei die Tatsache, dass Neuheim – analog zu anderen Zuger Berggemeinden – stark auf den kantonalen Finanzausgleich (ZFA) angewiesen sei, und das auch in Zukunft sein werde. Mit 5,3 Millionen Franken ist der Beitrag aus diesem Topf für Neuheim 2021 grösser als in den letzten Jahren. Dies deshalb, weil aufgrund der Vorjahreserträge gerechnet wird.

Genutzt wird die solide finanzielle Situation für Investitionen. Im nächsten Jahr liegt der Fokus auf der Erneuerung der IT-Hardware der Schule, was rund 275'000 Franken kostet, zudem soll die Birkenstrasse für 460'000 Franken saniert werden. Vorgesehen sind auch die Sanierung und der Unterhalt der Kanalisation für 190'000 Franken sowie die Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes für rund 380'000 Franken. Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt rund 1,3 Millionen Franken, die mehrheitlich mit eigenen Mitteln finanziert werden können.

Weitere Investitionen in der Höhe von rund 5,9 Millionen Franken stehen in den nachfolgenden Jahren an. Die grössten Posten im Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2024 sind die Sanierung der Hinterburgstrasse für rund 1 Million Franken sowie die Sanierung und der Ausbau der Wasserversorgung, für die rund 4,2 Millionen Franken veranschlagt sind. Hinzu kommen die Sanierung der gemeindlichen Liegenschaften, wie das Gemeindehaus, das Schulhaus Dorf I und der Sportplatz Neuhof, für insgesamt 850'000 Franken, die Sanierung und der Unterhalt der Kanalisation für 380'000 Franken und der Ersatz des Werkhoffahrzeugs, das rund 200'000 Franken kosten wird. «Das ist in der Tat eine grosse Summe», sagt Gütinger. Man könne auch hier vom Polster, das in der Vergangenheit angehäuft wurde, zehren.

Der Personalaufwand, der in den letzten Jahren aufgrund der Wirrungen auf der Bauabteilung und steigender Lohnkosten höher ausfiel als gewohnt, pendle sich ein, so der Finanzvorsteher. «Bei der Schulergänzenden Betreuung, welche sich in Neuheim immer grössere Beliebtheit erfreut, sind kleine Stellenerhöhungen aber nicht ganz ausgeschlossen.»