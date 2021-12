Auch im Neuheimer Gewerbegebiet gibt es widerrechtliche Wohnungen

Neuheim Widerrechtliche Wohnungen auch im Gewerbegebiet: Eigentümer wehren sich Wie andernorts in der Gemeinde gibt es im Gebiet Buechmatt umstrittene Wohnflächen, die von behördlichen Versäumnissen der Vergangenheit herrühren. Die Gewerbler hoffen die Gemeindeversammlung – und den Kanton. Raphael Biermayr 11.12.2021, 05.00 Uhr

Die Bauordnung sieht hier maximal 15 Prozent Wohnanteil vor. Bild: Mathias Blattmann (Neuheim, 6. Dezember 2021)

Die Schatten der liederlichen Vergangenheit in Neuheims Bauabteilung sind lang und hartnäckig. Sie reichen auch in das Gewerbegebiet Buechmatt an der Industriestrasse, wie jetzt öffentlich geworden ist. Denn dort wehrt sich eine Interessensgemeinschaft (IG) für Wohnungen in Gebäuden an der Industriestrasse 1 bis 10. Nach Auffassung des Gemeinderats sind manche Wohnflächen widerrechtlich entstanden, weshalb er mehrere nachträgliche Baubewilligungsverfahren eingeleitet hat.

Mittels einer Motion versucht die IG an der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember (siehe Box) ihre Anliegen durchzusetzen. In diesen Tagen lässt sie allen Haushalten einen Flyer zukommen. Die Absicht dahinter ist offensichtlich: Es sollen möglichst viele Stimmberechtigte zur Unterstützung der IG in die Lindenhalle bewegt werden. «Die Gemeinde hat mindestens seit 1997 Kenntnis von nicht geregelten Wohnungen», steht auf dem Handzettel. Und weiter: «Während der letzten Revision 2003 wurde das Bauamt ausdrücklich informiert. Diese (sic!) erfasste die aktuelle Situation und hatte es unterlassen zu reagieren. Über Jahre hinweg wurden Gebühren verlangt, hat solche Wohnungen selbst gemietet, Wohnungen verschrieben, Steuern eingezogen.»

Kein Steuerrabatt mehr? An der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember (ab 20 Uhr, Lindenhalle) geht es auch um das Budget 2022, das ein Minus von rund 428 000 Franken vorsieht. Dies bei Verzicht auf einen Steuerrabatt in der Höhe von vier Prozent, wie es ihn seit 2019 bis und mit diesem Jahr gegeben hat. Überdies stimmen die Anwesenden über einen Kredit von 3,24 Millionen Franken für ein neues Wasserreservoir sowie die Sanierung einer Brunnenstube ab. Von den Ortsparteien haben die Mitte und die FDP ihre Haltungen dargelegt. Während Erstere an ihrer Versammlung generelle Stimmfreigabe beschlossen hat, unterstützt Letztere den Gemeinderat vorbehaltlos. Das gilt auch in Bezug auf die Anträge der Motion der IG Industriestrasse (siehe Hauptartikel).

Die Motion beinhaltet zwei Anträge, diese sind in der Vorlage zur Gemeindeversammlung (GV) zu finden. Einerseits sollen die bestehenden Wohnungen endgültig bewilligt werden. Andererseits soll die Bauordnung dergestalt angepasst werden, dass – abhängig von der jeweiligen Parzellengrösse – weiterer Wohnanteil entstehen kann. Neuheims Bauordnung schreibt heute in dieser Zone einen Wohnanteil von maximal 15 Prozent der anrechenbaren Geschossfläche und höchstens 400 Quadratmeter pro Parzelle vor. Die IG will die Grenze auf 700 Quadratmeter festschreiben lassen.

Der Gemeinderat erachtet den ersten Antrag laut GV-Vorlage für nicht motionsfähig, denn er erfülle nach Gesetz «alle baupolizeilichen Aufgaben im Gemeindegebiet». Ärgerlich für den jetzigen Rat: Gerade diesen Aufgaben sind die einstigen Exponenten beim Bau mancher Wohnflächen an der Industriestrasse offensichtlich nicht nachgekommen.

Gemeinderat will keinen höheren Wohnanteil

Der Antrag zur Änderung der Bauordnung sei hingegen motionsfähig. Folglich wird die GV darüber entscheiden, ob der Gemeinderat sich bis zur nächsten Versammlung damit befassen muss. Er selbst sieht vor dem Hintergrund der laufenden Ortsplanungsrevision keinen Grund dazu. In dieser sei bereits zum Ausdruck gekommen, dass man im gesamten Gewerbegebiet Buechmatt keine zusätzliche Wohnnutzung zulassen solle, steht in der Vorlage. Der Gemeinderat werde in dieser Überzeugung von der Ortsplanungs- und der Wirtschaftskommission bestärkt.

Als Sprecher der IG Industriestrasse fungiert Urs Schildknecht, dessen Reinigungs- und Desinfektionsmittelfirma 1995 an der Neuheimer Industriestrasse ein Gewerbegebäude erstellt hat. Er kann nicht sagen, um wie viele Wohnungen es genau geht, habe selbst derzeit dort jedoch keine. Auf seinem Grundstück könne Schildknecht aber noch bauen und würde deshalb einen höheren Wohnanteil begrüssen. «Banken unterstützen reine Gewerbebauten kaum, Wohnungen machen es für sie hingegen zu einem attraktiven Geschäft», erklärt der Firmeninhaber. Er wohnt nicht in Neuheim und ist folglich nicht stimmberechtigt.

Stimmrechtsbeschwerde beim Regierungsrat

Ob und in welcher Form die GV überhaupt über den ersten Antrag der Motion befinden wird, hängt möglicherweise vom Entscheid einer übergeordneten Instanz ab. Denn die IG hat nach Veröffentlichung der GV-Vorlage eine Stimmrechtsbeschwerde beim Zuger Regierungsrat eingereicht. Deren Inhalt laut Urs Schildknecht: Auch der erste Antrag bezüglich Bewilligung der bestehenden Wohnungen soll motionsfähig sein. Dies damit die Versammlung darüber befinden kann.

Die Situation gemahnt an den September 2020, als die Neuheimer Stimmberechtigten über den Bebauungsplan «Im Blatt» entschieden. Dieser beinhaltete unter vielem anderen nachträgliche bauliche Veränderungen, die nicht das ordentliche Bewilligungsverfahren durchlaufen hatten, zu legitimieren. Ein Bewohner reichte wegen aus seiner Sicht unklarer Zonenfragen sowie Einzelinteressen eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Abstimmung ein, diese wurde abgewiesen. Der Fall liegt seit dem letzten Frühling beim Zuger Verwaltungsgericht.

Vor zwei Jahren erstmals öffentlich thematisiert

Neben diesen publiken Fällen gab und gibt es in der Gemeinde eine Vielzahl weiterer, in denen es um die Frage geht, welche Bauten in der Vergangenheit von den offiziellen Stellen in Neuheim zu Recht – oder überhaupt – bewilligt wurden und welche nicht. Das belegen Dokumente, die unsere Zeitung 2020 einverlangt hat. Teure und langwierige rechtliche Auseinandersetzungen sind die Folge.

Der Gemeinderat, in der Person von Präsident und Bauchef Daniel Schillig, tönte die Missstände an der Gemeindeversammlung vor genau zwei Jahren erstmals öffentlich an. Er dürfte an der bevorstehenden GV nicht zum letzten Mal darauf zu sprechen kommen.