Wird die Urnenabstimmung vom Sonntag in Neuheim abgesagt? Ein Hauseigentümer in der Überbauung Im Blatt geht gegen den Bebauungsplan vor. Dieser widerspreche früher aufgelegten Plänen. Raphael Biermayr 22.09.2020, 18.15 Uhr

Es ist offen, ob die Abstimmung vom Sonntag, 27. September, über den Bebauungsplan der Siedlung Im Blatt in Neuheim stattfinden wird. Gemäss der für Beschwerden zuständigen kantonalen Direktion des Innern lag bis am Dienstagabend noch kein Entscheid in dieser Angelegenheit vor.

Der Mann, der gegen die Abstimmung vorgegangen ist, heisst Hugo Räber. An einem schönen Nachmittag blickt der Hauseigentümer in der Terrassenüberbauung Im Blatt auf seinen Garten. Er sieht unter anderem eine Grillstelle und zahlreiche Anpflanzungen auf zwei Ebenen, ausserdem sieht er den angrenzenden Herrenwald, in dem er einen Teil bewirtschaftet. Nun sieht Räber sein, wie er sagt, Eigentum in Gefahr. Der 79-Jährige führt aus:

«Es ist mein Land, das ich damals gekauft habe – und jetzt wollen andere darüber bestimmen, dagegen wehre ich mich.»

Der Einsprecher Hugo Räber wohnt im untersten Haus der Reihe, die an den Herrenwald (links) grenzt. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 31. August 2020)

Es ist fraglich, in welcher Zone das Land liegt

Im Mai 1975 bezog Hugo Räber eines der ersten Häuser der Siedlung. Diese soll am Sonntag in einen Bebauungsplan überführt werden. Räber hat Beschwerde gegen die Abstimmung eingelegt, weil das Land zwischen Haus und Wald gemäss dem Bebauungsplan in der Landwirtschaftszone liegt. Das war bei einem der Pläne, die vor rund zwei Jahren öffentlich auflagen, anders, wie er belegen kann. Dieser Plan beinhaltet die geplante Erweiterung der Bauzone auf der Nordseite der Überbauung, was die Gärten aller Eigentümer der dortigen acht Häuser der Reihe A umfasst. Räber sagt:

«Der Kanton hat damals von der Gemeinde die Überführung dieser Flächen von der Landwirtschafts- zurück in die Bauzone verfügt. So wie das zum Zeitpunkt des Kaufs der Häuser der Fall war.»

Im zur Abstimmung vorliegenden Bebauungsplan ist davon keine Rede mehr. Stattdessen ist ein Perimeter eingezeichnet, der wenige Meter von Räbers Haus entfernt vorbeiführt und ihn irritiert. Denn auch die Stützmauer mit Pergola, die Räber mit dem Eigentümer des darüber liegenden Hauses vor vielen Jahren habe bauen lassen, und die damals von der Gemeinde bewilligt worden sei, liegt ausserhalb dieses Bereichs. «Ich habe keine Ahnung, was dieser Perimeter bedeutet», sagt Räber.

Seine Anfragen bei der Gemeinde seien nicht beantwortet worden. Der Gemeindepräsident und Bauchef Daniel Schillig widerspricht dieser Darstellung. Auch habe der Kanton vor zwei Jahren nicht von der Gemeinde verlangt, das Land umzuzonen (siehe Box).

Neuheimer Gemeinderat sieht keinen Beschwerdegrund Der Neuheimer Gemeindepräsident Daniel Schillig teilt auf Anfrage mit, dass das an den Herrenwald angrenzende Land der Überbauung im Blatt bei der Auflage der Pläne im November 2018 lediglich als «potenzielles zusätzliches Bauland» vorgesehen war. Es liege «seit Jahrzehnten» in der Landwirtschaftszone. Im Gegensatz zur Behauptung des Hauseigentümers Hugo Räber habe der Kanton Zug von der Gemeinde nie verlangt, das fragliche Landwirtschaftsland in die Bauzone zu überführen. Die Baudirektion habe nach der Vorprüfung des Bebauungsplans allerdings zwei Varianten skizziert. Dies, da damals noch nicht klar gewesen sei, ob der Bebauungsplan vor der geplanten Revision des zweiten Teils des Planungs- und Baugesetzes erlassen wird. Weil das letztlich nicht der Fall gewesen ist, sei «die Notwendigkeit einer solchen Zonenplanänderung für den Erlass des Bebauungsplans entfallen», schreibt Daniel Schillig. Die Zonenfrage werde man im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision aufgreifen. Der Neuheimer Gemeinderat erachte die Beschwerde gegen die Abstimmung vom kommenden Sonntag deshalb als unbegründet.

Hugo Räbers Beschwerde bezieht sich nicht nur auf die Zonenfrage. Er kann nicht verstehen, wieso er «als Einziger aller 48 Eigentümer» keinen Wintergarten bauen darf. Aus den Abstimmungsunterlagen geht hervor, dass er während der Auflage der Unterlagen im November 2018 eine diesbezügliche Einwendung an den Gemeinderat richtete. Jener wies Räbers Begehren mit der Begründung ab, dass er bereits «in beachtlichem Umfang Wohnraumerweiterungen vornehmen konnte». Die Schaffung zusätzlicher Baubereiche würde ihn gegenüber den anderen Eigentümern bevorteilen.

Ein Raum für Pflanzen oder für Menschen?

Mit der Wohnraumerweiterung ist nach Ansicht von Räber der rundherum verglaste Raum unterhalb seiner Terrasse gemeint. Diese vergrösserte er einst und baute in der darunterliegenden Fläche einen Raum, den er für seine Geräte sowie als Gewächshaus nutze, wie er sagt. «Von Wohnraum kann keine Rede sein», sagt Räber, und führt durch den Raum, der nicht isoliert ist und weder Heizung noch einen Warmwasseranschluss noch eine Toilette hat. Den Holzofen hat er mittlerweile abmontiert. «Diesen nutzte ich, um sicherzustellen, dass die eingelagerten Pflanzen im Winter nicht erfroren», erklärt er. Deshalb ist Hugo Räber überzeugt: «Ich habe das gleiche Recht wie alle anderen, einen Wintergarten zu bauen, wenn ich das will.»

Sollte die Abstimmung stattfinden und der Bebauungsplan angenommen werden, werde er das Ergebnis wahrscheinlich anfechten, sagt er.