Leserbrief Nicht den ganzen Tag halbstündlich Zum Leserbrief «Nicht mehr als eine Übergangslösung», Ausgabe vom 31. März

Es bewegt sich was in der Angelegenheit Buslinie 5. Neu wird ab Dezember 2020 den ganzen Tag ein halbstündiger Takt von Walchwil Bahnhof zum Bahnhof Zug vorgeschlagen. Eine tolle Sache, könnte man meinen. Schauen wir diesen Vorschlag mal genauer an und fragen uns dann ehrlich: Braucht es den ganzen Tag jede halbe Stunde eine Busverbindung von Walchwil nach Zug, notabene nebst der Stadtbahn?