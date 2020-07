Leserbrief Nicht mehr als ein Etappenziel «In Baar wird ein Verkehrs- Nadelöhr entlastet», Ausgabe vom 21. Juli 26.07.2020, 17.51 Uhr

Die FDP Baar wies bereits 2017 in einem offenen Brief auf die Dringlichkeit dieser Verkehrsproblematik in den Gebieten Altgasse und Oberneuhof hin. Schön fand der Baarer Gemeinderat nun Gehör für dieses Anliegen und unternimmt etwas, wie dies im Brief damals gefordert wurde. Dies darf jedoch nur ein Etappenziel sein. Gelöst wird dieser Knotenpunkt erst endgültig, sobald das Gebiet an das übergeordnete Strassennetz über die Weststrasse angeschlossen werden kann. Hierzu ist wohl jedoch weiterhin Geduld gefragt.