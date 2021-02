Leserbrief Nicht mehr meine Bank Zum Thema Littering an der Zugerstrasse in Unterägeri und zur Zuger Kantonalbank 12.02.2021, 17.08 Uhr

Es ist einfach eine Schande: Die Kantonalbank in Unterägeri, die neuen Gebühren und Reglemente ab dem 1. April 2021 und das jahrelange «Dulden» von Littering zwischen den Häusern der Post und der Zuger Kantonalbank. Die Leserinnen und Leser sollten unbedingt die Website www.zugerkb.ch/preisaenderungen abrufen und die vielen Seiten von neuen Gebühren anschauen. Ich würde aber empfehlen, ein altes Hausmittel anzuwenden, um nicht vom Stuhl zu fallen. Im gleichen Atemzug wird das gute Jahresergebnis präsentiert, erfreulich die seit Jahren positive Entwicklung der Kommissions- und Dienstleistungsgeschäfte, eine starke Zunahme von 10,8 Prozent in der Vermögensverwaltung, dadurch auch die unveränderte Dividende von 220 Franken pro Aktie. Die Aktionäre werden gesalbt und die Kunden gleichzeitig geschröpft. Ebenfalls zugenommen hat die jahrelange grosse Schweinerei zwischen der Post und der Zuger Kantonalbank an der Zugerstrasse in Unterägeri. Die Verantwortlichen sollten sich schämen, uns Einwohnerinnen und Einwohnern, Gästen und Durchfahrenden seit Jahren diese Schande anzutun. Das Ergebnis der Bank ist ja hervorragend, da wäre eine Überwachungskamera angebracht und zwingend nötig. Oder macht eine Spendensammlung und stellt einen Teller vor den Bankeingang. Das ist einfach nicht mehr meine ZKB, sondern sollte umgetauft werden, der Fantasie betreffend meiner Namensänderung lasse ich freien Lauf.