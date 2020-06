Schwingtalent entdeckt Bobfahren: Noe van Messel sitzt künftig im Bob von Schweizer-Meister Timo Rohner aus Baar Zwei Toptalente des Schweizer Sports spannen auf die Bobsaison 2020/21 hin zusammen: Kranzschwinger Noe van Messel aus Oberägeri (18) verstärkt den Viererbob des Baarers Timo Rohner (22). Martin Mühlebach 30.06.2020, 16.48 Uhr

An der letzten Gewerbeausstellung in Unterägeri stand den Besucherinnen und Besuchern eine von den Rohner Bulls aufgestellte mobile Bobanstossbahn zur Verfügung, wo die Kräfte gemessen werden konnten. Einer, der davon Gebrauch machte, war der damals 17-jährige Schwinger Noe van Messel aus Oberägeri. Die Zuger Boblegende Marcel Rohner und sein Sohn Timo bewunderten die Bärenkräfte des jungen Schwingers. Jetzt ist klar: Van Messel wird die kommende Bobsaison im Vierer mit den Rohner Bulls in Angriff nehmen.