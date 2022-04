Notfall In der Stadt Zug sind Defibrillatoren jetzt rund um die Uhr öffentlich zugänglich Die kleinen grünen Kästen können Leben retten: Daher hat die Stadt Zug ihre «Defis» an Standorten montiert, welche für die Bevölkerung jederzeit zugänglich sind. 06.04.2022, 19.00 Uhr

Ein «Automatisierter Externer Defibrillator» (AED) ist ein automatisierter Defibrillator – ein medizinisches Gerät, das den Ersthelfenden bei der Reanimation eines Patienten bei einem Herzstillstand unterstützt. Die Defibrillatoren – umgangssprachlich Defi genannt – leiten die Ersthelfenden an, eine wirkungsvolle Herzdruckmassage (CPR) zu erzielen und geben, falls nötig, Stromstösse ab.

Ausschnitt aus defikarte.ch. Bild: PD

Studien zeigen, dass die ersten Minuten nach einem Herzstillstand über Leben oder Tod entscheiden. Die Suche nach dem lebensrettenden Gerät kostet wertvolle Zeit. Daher hat die Stadt Zug laut Medienmitteilung ihre Geräte an jederzeit öffentlich zugänglichen Standorten montiert. Die Standorte sind auf www.defikarte.ch eingetragen und in einer App verfügbar.

Initiant der Defikarte, Christian Nüssli, lancierte die Website erst vor zwei Jahren. Als Applikationsentwickler in der Einsatzleitzentrale von Schutz und Rettung Zürich, könnte eine Defikarte naheliegend sein.

Standorte direkt in der Karte eintragen

Das Schlüsselerlebnis hatte er jedoch auf einer Wanderung im Bündnerland. In regelmässigen Abständen standen dort Tafeln mit dem nächsten Defi-Standort. «Mir wurde bewusst, dass dies bei weitem nicht alle Kantone so handhaben und dass die Defi-Standorte meist unbekannt sind. So kam mir die Idee zur defikarte.ch», so Christian Nüssli.

Wer seine Defi-Standorte eintragen will, kann dies direkt auf der Website oder in der App machen. Die Daten sind Open Source und werden von der Community in OpenStreetMaps (OSM) gepflegt und verwaltet.

Da es in der Schweiz keinen kompletten Datensatz und auch keine Meldepflicht für Defibrillatoren gibt, sind nicht alle erfasst und somit auch nicht in der App ersichtlich. Die OSM-Community, defikarte.ch, und die beteiligten Organisationen sind bemüht, die Daten aktuell und vollständig zu halten.