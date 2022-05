Vereinspräsident Aydogan Cilingir glaubt an Zug 94

Regio-Fussball Aydogan Cilingir, Vereinspräsident von Zug 94: «Nun gilt es, vorwärts zu schauen» Zug 94 wird die Saison 2022/2023 in der 2. Liga inter bestreiten. Das Ziel ist laut Cilingir der sofortige Wiederaufstieg. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aydogan Cilingir glaubt an sein Team. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 25. Mai 2022)

Der Abstieg von Zug 94 aus der 1. Liga schmerzt. Aber angesichts der Tatsache, dass der Verein 2020 vor dem Ruin stand, ist der Abstieg wohl verkraftbar. In der Not scharten sich damals ein paar Leute zusammen. Ihr Ziel war es, Zug 94 am Leben zu erhalten.