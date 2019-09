Leserbrief Nur die SVP hat das begriffen «Der Nationalrat stimmt einer Flugticketabgabe zu», Ausgabe vom 21. September

Von Rezessionsängsten ist in letzter Zeit immer häufiger die Rede. Unseren Politikern in Bern kann es offenbar nicht schnell genug gehen. Sie verteuern alles Mögliche mit Steuern und Abgaben, natürlich im Namen des Klimaschutzes. Durch höhere Preise reduzieren sie die Nachfrage und verlangsamen das Wirtschaftswachstum. Rückläufiges Wachstum bedeutet Rezession und damit mangelende Investitionen, Druck auf die Löhne und mehr Arbeitslosigkeit. Danke, Bundesbern. Die SVP ist die einzige Partei, die dies begriffen hat und dagegen hält. Darum wähle ich am 20. Oktober wieder die SVP.

Georg Meyer, Baar