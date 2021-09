Leserbrief Ob die Ehe zeitgemäss ist, muss jedes Paar selbst entscheiden Zur Abstimmung über die «Ehe für alle» vom 26. September 16.09.2021, 15.47 Uhr

Ich werde aus Überzeugung ein Ja für die «Ehe für alle» einlegen. Aber die Vorlage ist einige grundsätzliche Gedanken wert. Die Liebesheirat ist eine Erfindung der Neuzeit. Jean-Jacques Rousseau hat in seinem Erfolgsroman «Julie oder Die neue Heloise» die Forderung aufgestellt, dass nicht Pflicht, sondern Zuneigung die Grundlage eines gemeinsamen Lebens bilden sollte. Diese Sichtweise wurde vom beginnenden Zeitalter der Romantik übernommen.

Wichtig erscheint mir, die Frage zu klären, welche Rolle der Staat bei der Ehe spielen soll. Für mich ist es ein Unding, das der Staat in irgendeiner Form Präferenzen schafft. Es geht den Staat nichts an, wer mit wem zusammenlebt. Es muss dem Staat völlig wurst sein, ob es gleichgeschlechtliche oder heterosexuelle Beziehungen sind. Mit anderen Worten, es braucht heute kein Eherecht mehr. Aber es braucht trotzdem Regelungen. Es braucht ein «Beziehungsrecht». Was meine ich damit? Der Staat muss die Folgen einer länger andauernden Beziehung regeln, insbesondere wenn Kinder da sind. Der Partner, der zu den Kindern schaut, muss sozialversicherungsrechtlich so behandelt werden, dass er mit denen gleichgestellt ist, die durcharbeiten.

Das «Wie» muss diskutiert werden und kann so weit gehen, da wir ja Nachwuchs wollen, dass dem betreuenden Teil sowohl in der ersten Säule als auch in der zweiten Säule Beiträge gutgeschrieben werden, die ihn nicht benachteiligen. Unter dem Strich gereicht das dem Staat nicht zum Nachteil. Geregelt werden muss auch das Trennungsrecht. Es muss überlegt werden, ob das heutige Scheidungsrecht auch unter einem solchen Regime Gültigkeit haben kann.

Fazit: Ob die Ehe noch zeitgemäss ist, muss jedes Paar für sich entscheiden. Ich finde, die Rolle des Staates in diesem Bereich ist definitiv nicht mehr zeitgemäss.

Michel Ebinger, Rotkreuz