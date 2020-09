Der Zuger Stierenmarkt wird heuer durch einen Katalog ersetzt – die Veranstalter sind wehmütig Am 9. und 10. September hätte in Zug der Stierenmarkt stattfinden sollen. Dann kam Corona. Bei Züchtern und Verband herrscht Wehmut – aber auch Pragmatismus. Kilian Küttel 09.09.2020, 05.00 Uhr

Feilschen und Fachsimpeln vor Ort ist dieses Jahr nicht möglich: eine Impression des letztjährigen Stierenmarkts. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 3. September 2019)

Er müsste noch im Regen stehen, dann wäre das Bild vollkommen. Herabhängende Ohren, herabhängende Mundwinkel. Zuchtstier Karlo Kamilo blickt in die Kamera, als hätte er eben begriffen, dass ihn nie wieder jemand striegelt, dass er nie mehr eine Wiese betreten darf, dass er nie wieder eine Kuh sehen wird.

Der Mister Stierenmarkt 2016 und 2017 ziert das Titelbild des «Stierenkatalogs 2020». Es ist der Versuch des Züchterverbands Braunvieh Schweiz, auf 63 Seiten einen Ersatz für den diesjährigen Stierenmarkt in Zug zu bieten. Heute und morgen hätten auf dem Stierenmarktareal die Preisrichter wohl mehr als 200 Munis mit gefetteten Hörnern und gestriegeltem Fell begutachtet. Dies, während die Züchter auf die Bewertung gewartet, das Publikum beobachtet und die Besucher im Festzelt gefachsimpelt, gegessen und getrunken hätten. Es wäre die 130. Ausgabe des Stierenmarkts geworden. Aber eben: Wäre. Stattdessen kam Corona.

Die Idee des Stierenkatalogs funktioniert

«Ob ich wehmütig bin? Ja, sehr sogar», sagt Beat Iten, Landwirt aus Unterägeri. Und der Menzinger Züchter Paul Steiner, dessen Stier Harlei im vergangenen Jahr mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde, ergänzt: «Klar bedaure ich, dass der Markt abgesagt wurde.» Iten und Steiner hätten ihre Stiere gerne den Experten und dem Publikum präsentiert; bis zu 12'000 Besucherinnen und Besucher zieht der Stierenmarkt laut Organisatorenangaben jährlich an.

Als der Verband den Markt am 26. Juni absagt, heisst es in der Medienmitteilung auch: «Es wird ein Stierenkatalog zusammengestellt und gedruckt (...). Damit möchte Braunvieh Schweiz einen Beitrag zum traditionellen Stierenhandel im Herbst leisten.» Das scheint zu funktionieren. Beat Iten bietet im Katalog die Stiere Mace und Tiras zum Verkauf an. «Für Tiras habe ich dieses Wochenende einen Käufer gefunden.» Und Stier Hermann konnte er wie geplant verstellen; also zur Besamung ausleihen. Trotzdem bleibt Iten dabei:

«Der Onlinekatalog ist zwar eine gute Sache, aber es fehlt einfach etwas. Der Stierenmarkt ist für uns wie ein Feiertag.»

An einem normalen Stierenmarkt geht es nicht nur um die Auszeichnung zum Mister Stierenmarkt, Junior Mister oder Mister Genetik. Bestandteil ist auch eine Rinderauktion. Diese fällt dem Coronavirus nicht zum Opfer, findet aber andernorts statt, wie Jörg Hähni von Braunvieh Schweiz auf Anfrage sagt: «Die Auktion führen wir am 10. September in Rothenthurm durch. Die Besuchergrenze von 300 Personen haben wir durch Platzreservationen bereits erreicht.» Wer in der Rothenthurmer Viehvermarktungshalle keinen Platz mehr findet, kann die Auktion per Livestream mitverfolgen.

Hoffen auf das kommende Jahr

Verband und Züchter hoffen derweil, dass 2021 der Stierenmarkt wieder normal stattfindet; so, wie er es seit 1897 ein- oder zweimal pro Jahr getan hat – «sogar während der Kriegsjahre. Einzig in Seuchenzeiten musste man darauf verzichten», sagt Hähni. So zum Beispiel in den Jahren 1909, 1920 oder 1939, als die Maul- und Klauenseuche den Markt verunmöglicht hatte.