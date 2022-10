Oberägeri Minus 2,5 Millionen – trotzdem will der Gemeinderat nicht am Steuerfuss 2023 schrauben Die Einwohnergemeinde rechnet für das kommende Jahr mit einem Aufwand von rund 42,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 40,2 Millionen Franken. Darüber hinaus soll es wieder besser aussehen. Raphael Biermayr 11.10.2022, 12.56 Uhr

Oberägeri sieht nach starken Rechnungsjahren für 2023 ein Defizit vor. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 12. September 2022)

Das Budget 2023 schliesst bei einem Aufwand von rund 42,7 Millionen Franken, was einem Minus von 2,5 Millionen Franken entspricht, teilt die Gemeinde Oberägeri am Dienstag mit.

Dies, obwohl der Aufwand gegenüber dem Budget 2022 um 0,1 Prozent respektive um 23'500 Franken abnimmt. Das voraussichtlich schlechte Ergebnis liegt am Ertrag, der im Vorjahresvergleich um 6,3 Prozent respektive um über 2,5 Millionen Franken geringer ausfällt. Dies trotz 500'000 Franken höherer Steuereinnahmen (total rund 28,5 Millionen Franken). Es sei allerdings zu beachten, dass die Einkommensteuern rückläufig seien.

Die wesentlichsten Gründe für diese Abnahme des Ertrags gegenüber dem Budget 2022 sind laut der Mitteilung der Verzicht auf eine Entnahme aus Reserven.

Die Oberägerer Finanzvorsteherin Evelyn Rust wird in der Mitteilung zum Budget 2023 folgendermassen zitiert: «Dank der Ertragsüberschüsse in den Vorjahren ist der budgetierte Aufwandüberschuss vertretbar. Je nach zukünftiger Entwicklung werden wir notwendige Schritte, um die Kosten zu senken, einleiten.» Wie diese aussehen könnten, wird nicht ausgeführt.

Fast 900'000 Franken mehr Lohnausgaben

Beim Aufwand fällt «aufgrund der budgetierten Teuerung von 3 Prozent sowie gesetzlicher und individueller Klassen- und Stufenerhöhungen und diverser kleinerer Pensenanpassungen» der Personalaufwand um rund 868'000 Franken höher aus als im Voranschlag 2022.

Auch der Sach- und Betriebsaufwand schlägt höher zu Buche: um rund 550'000 Franken. Allerdings rechnet die Gemeinde Oberägeri mit geringeren Beiträgen an den nationalen und kantonalen Finanzausgleich in der Höhe von total 1,5 Millionen Franken.

Grosse Posten in der Investitionsrechnung

Das Budget 2023 der Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von rund 8,3 Millionen Franken und Einnahmen von 3,5 Millionen Franken mit Nettoinvestitionen von 4,8 Millionen Franken ab. Davon entfallen gemäss der Mitteilung 933'000 Franken auf die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser. Zusätzlich werden in das Finanzvermögen 3,2 Millionen Franken investiert.

In der Finanzplanungsperiode 2024 bis 2027 resultiere ein Aufwandüberschuss von gesamthaft 1,1 Millionen Franken. Dies unter Berücksichtigung, dass der Steuerfuss für die gesamte Zeitdauer wie heute 60 Prozent beträgt.

Höhere Steuereinnahmen erwartet

Bei den Steuererträgen sei in genannter Zeitspanne eine Zunahme feststellbar. Diese fallen bei der Quellensteuer, den Schenkungssteuern und bei der Grundstückgewinnsteuer an. Der durchschnittliche Sachaufwand belaufe sich in der Planperiode auf rund 7,9 Millionen Franken.

Im Transferaufwand seien die Beiträge an den Finanz- und Lastenausgleich enthalten. Wobei zu beachten sei, dass ab 2024 die Einwohnergemeinde zur Nehmergemeinde beim Zuger Finanzausgleich wird.

Der Gemeinderat erachte es «aus heutiger Sicht als richtig und vertretbar, den Steuerfuss auf 60 Prozentpunkte zu belassen». Dies wegen «der aktuellen Entwicklung, der langfristigen Prognose der Steuererträge und der finanzpolitischen Diskussion mit der Strategiekommission».