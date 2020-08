Oberägeri: Auto kommt von der Strasse ab und überschlägt sich mehrmals Der 69-jährige Lenker konnte das Fahrzeug nach dem Unfall selbstständig verlassen und zog sich nur leichte Verletzungen zu. 30.08.2020, 16.42 Uhr

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Bild: PD/Zuger Polizei

(vv) Ein Auto ist von der Strasse abgekommen, in die Tiefe gestürzt und hat sich mehrmals überschlagen. Der Lenker hatte grosses Glück und wurde nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.