Oberägeri Auto überschlägt sich und landet im Ägerisee Ein Autofahrer ist in Morgarten bei winterlichen Verhältnissen mit seinem Auto ins Schleudern geraten und im Ägerisee gelandet. Der 41-jährige Lenker blieb unverletzt. 09.12.2021, 09.41 Uhr

Das Auto überschlug sich und rutschte über die Böschung in den Ägerisee. Bild: Zuger Polizei (Morgarten, 9. Dezember 2021)

Der Selbstunfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr auf der Hauptseestrasse in Morgarten auf dem Gebiet der Gemeinde Oberägeri. Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilen, ist ein Autolenker ist auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Linkskurve im Bereich des Restaurants Eierhals ins Schleudern geraten.