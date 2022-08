Neuer Gesamtleiter für das Zentrum Breiten in Oberägeri

Oberägeri Bürgerrat hat neuen Gesamtleiter für das Zentrum Breiten ernannt Der 51-jährige Ivan Hürlimann tritt seine Stelle am 1. September an. 09.08.2022, 11.30 Uhr

Das Zentrum Breiten geht in die Zukunft. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 5. Juli 2019 )

Der Bürgerrat und die Betriebskommission haben die Nachfolge von Interimsleiter Werner Amport im Zentrum Breiten laut einer Mitteilung geregelt.

Ivan Hürlimann. Bild: PD

Mit Ivan Hürlimann übernimmt ein Mitarbeiter aus der bestehenden Belegschaft die operative Führung des Zentrums in Oberägeri. Er bringe mehrjährige Erfahrung als Leiter Pflege und Betreuung sowie als Stellvertreter der Gesamtleitung mit und kenne das Zentrum Breiten daher sehr gut.

Er wird die Gesamtleitung und die Leitung der Pflege und Betreuung in Doppelfunktion ausüben. Der in Oberägeri wohnhafte Ivan Hürlimann wird seine neue Funktion am 1. September antreten.

Werner Amport steht laut Mitteilung als Berater und Coach weiterhin zur Verfügung. (bier)