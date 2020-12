Oberägeri Coronaturbulenzen um Restaurant Raten: Hat der Wirt einigen Angestellten mit Rauswurf gedroht? Das Lokal auf dem Raten ist noch immer zwangsgeschlossen. Die Korporation fürchtet einen Imageschaden, und der Wirt wehrt sich gegen Vorwürfe, wonach er Maskenträger unter seinen Mitarbeitern tageweise hinausgestellt haben soll. Zoe Gwerder 10.12.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Raten liegt Schnee – ziemlich viel Schnee für die Jahreszeit, sodass es bereits seit vergangener Woche nicht nur für Winterwanderungen reicht, sondern auch zum Schlitteln und Skifahren.

Just während dieser ersten Woche der Wintersaison ist jedoch das Restaurant Raten geschlossen – nicht freiwillig. Die Zuger Regierung hatte eine einwöchige Schliessung verordnet, nachdem sich der «Raten»-Wirt Iwan Iten wiederholt nicht an die Vorschriften der Covid-19-Verordnung gehalten hatte.







Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 10. Dezember 2020)

Obwohl nun das Restaurant noch bis Samstag geschlossen bleiben muss, ist Inhaber Iwan Iten im Lokal telefonisch zu erreichen. Er sei mit dem Beantworten der vielen Rückmeldungen beschäftigt. «Viele Gäste gratulieren mir. Sie finden es gut, dass ich mich gegen die Vorgaben stelle.» Auch kritische Schreiben seien unter den E-Mails. «Auch für diese bedanke ich mich und biete den Schreibenden das Gespräch an.» Gemäss Iten sei dies bisher jedoch immer abgelehnt worden. «Ich finde es schade, wenn der Dialog nicht mehr stattfindet.»

Gastro Zug kritisiert das Verhalten des Raten-Wirts

Der Gastronomieverband des Kantons Zug distanziert sich von Itens Tun. Gastro-Zug-Präsidentin Barbara Schneider betont, der Verband stehe hinter den Entscheidungen und Massnahmen von Bund und Kanton. «Auch wenn wir nicht voll und ganz glücklich sind. Doch uns ist es wichtig, dass wir arbeiten dürfen.»

Gemäss Schneider sind offenbar auch nicht alle Mitarbeiter mit der Philosophie Itens einverstanden:

«Mehrere Angestellte des Restaurants Raten hatten angerufen und mich um Rat gefragt.»

Sie hätten ihr erzählt, dass Iwan Iten seine Leute tageweise hinausgestellt habe, weil sie eine Maske tragen wollten. «Er streitet das zwar ab und sagt, seine Mitarbeiter stünden hinter ihm. Das stimmt so aber nicht.» Einigen Angestellten habe er zudem gesagt, sie müssten gar nicht mehr kommen, wenn sie eine Maske tragen wollten, erzählt Schneider von den Gesprächen.

Wirt wehrt sich gegen die Darstellung seiner Angestellten

Die Vorwürfe bestreitet «Raten»-Wirt Iwan Iten energisch. «Ich zwinge niemanden, ohne Maske zu arbeiten. Auch habe ich niemandem mit einer Kündigung gedroht.» Um seine Position zu bekräftigen, ruft Iten seine Mitarbeiterin Karin Marty ans Telefon. Die Geschäftsleitungsassistentin bekräftigt Itens Aussage. «Wir hatten eine Sitzung mit allen Mitarbeitern zusammen. Er sagte, er stelle uns frei, ob wir eine Maske anziehen möchten oder nicht.» Und Iten fügt hinzu, dass vor dem Anlass, welcher zur Schliessung geführt habe, immer alle Mitarbeiter eine Maske getragen hätten.

Sorgen bereitet Itens Tun auch der Korporation Oberägeri. Ihr gehört das Restaurant Raten, welches von Iwan Iten gepachtet wird. «Als Privatperson darf Iwan Iten seine Gesinnung haben und diese Meinung selbstverständlich frei vertreten. Als Arbeitgeber ist er jedoch in der Pflicht, für die Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Gäste zu sorgen», schreibt Korporationspräsident Reto Iten, der die Anfrage schriftlich beantworten wollte. Er habe seine Kunden und Angestellten einem «nicht verantwortbaren Risiko» ausgesetzt. «Wir können sein Verhalten als Arbeitgeber nicht gutheissen.»

Man habe mit «Raten»-Wirt Iten bereits mehrmals das Gespräch und Lösungsansätze gesucht. «Eine im Frühling angebotene Mietzinsreduktion hat Iwan Iten ausgeschlagen.» Inzwischen sorgt sich die Korporation um das Ansehen des Restaurants, wie Reto Iten erklärt: «Der Raten ist ein weit über die Kantonsgrenzen hinaus beliebtes Ausflugsziel und das innovative Restaurant eine Erfolgsgeschichte. Nicht zuletzt auch wegen des Engagements von Iwan Iten und seinem Team.» Zwar habe sich der Wirt als Pächter nichts zu Schulden kommen lassen. Reto Iten:

«Wir wollen aber keinesfalls, dass das Restaurant einen noch grösseren Imageschaden davonträgt.»

Auch wenn der «Raten»-Wirt nun beteuere, dass er sich künftig an die Auflagen halte, werde man die Situation weiterhin genau beobachten und im Gespräch bleiben, schreibt Korporationspräsident Iten.

Der Wirt musste bereits Ende Oktober das Restaurant Raten während 36 Stunden schliessen, nachdem die Polizei mehrmals festgestellt hatte, dass er und seine Mitarbeiter keine Masken trugen. Nach der ersten Zwangsschliessung gelobte Iten Besserung. Gemäss dem Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger wurde jedoch weiterhin gegen die Schutzmassnahmen verstossen. Dies gipfelte in einem Filmabend mit 50 Personen, welche alle ohne Maske am Anlass teilnahmen.

Ein weiteres Verfahren droht Iten zudem von Seiten der Schwyzer Strafverfolgung. So trat der Wirt Mitte November an einer Coronademonstration in Lachen als Redner auf. Gemäss der Kantonspolizei Schwyz wurden alle Redner der Demo angezeigt. Iwan Iten hat bisher noch keine Kenntnis einer Anzeige, wie er sagt.