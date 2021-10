Oberägeri: Das Restaurant zum Hirschen wurde neu eröffnet

Oberägeri Das Gasthaus zum Hirschen hat zwei neue Chefinnen – bei den Gästen sind sie keine Unbekannten Die Kolleginnen Jenny Holländer und Patrizia Nussbaumer waren schon mehrere Jahre im Service und in der Küche des Restaurants tätig. Nach dem unerwarteten Tod des vorgängigen Wirten Daniel Kühne übernehmen sie nun die Nachfolge auf seinen Wunsch hin. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 14.10.2021, 11.30 Uhr

Über ein halbes Jahr blieb das Gasthaus zum Hirschen im unverkennbaren blauen Gebäude in Oberägeri geschlossen. Die Ägerer Bevölkerung befürchtete nach der coronabedingten Schliessung Anfang des Jahres und dem darauffolgenden Bekanntwerden der Erkrankung des vorhergehenden Wirtes Daniel Kühne schon fast das Ende dieser Dorfinstitution. Erfreulicherweise öffneten die zwei neuen Wirtinnen Patrizia Nussbaumer und Jenny Holländer Anfang September die Türen des «Hirschen» wieder und führen somit das Restaurant, das der mittlerweile verstorbenen Daniel Kühne und seine Ehefrau Nicole 30 Jahren lang geführt haben, weiter.

Die neuen Wirtinnen Patrizia Nussbaumer (links) und Jenny Holländer bringen frischen Wind in das Gasthaus Hirschen in Oberägeri. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 11. Oktober 2021)

Die 32-jährige Jenny Holländer sagt:

«Der Zuspruch der Gäste war überwältigend und ermutigend für unsere Entscheidung, den ‹Hirschen› zu übernehmen.»

Die Gäste liessen nach der Wiedereröffnung nicht lange auf sich warten und kehrten zahlreich ein. «Wir konnten mit dem Staunen über all die Geschenke und Blumenlieferungen mit Glückwünschen unserer Gäste und Bekannten fast nicht aufhören. Man hätte uns nicht schöner gratulieren können», führt die 33-jährige Patrizia Nussbaumer weiter aus. Da die beiden schon seit Jahren bereits im «Hirschen» arbeiten, sind sie keine unbekannten Gesichter für das Ägerital.

Kleinere Erneuerungen und Auffrischungen

Die Gäste hätten das Gefühl, das Innere des «Hirschen» strahle im neuen Kleid, doch tatsächlich haben die beiden Gastronominnen nur ein paar geschickte Erneuerungen getätigt, die eine grössere Wirkung zeigen: «Grundsätzlich haben wir teilweise neu gestrichen, andere Dekorationen aufgestellt und die Vorhänge gewechselt. Wir wollen keine grossen Veränderungen vornehmen», so Nussbaumer, die in Oberägeri geboren und aufgewachsen ist. Auch die Speisekarte sei «aufgefrischt» und etwas neu interpretiert worden, grundsätzlich, aber nicht viel anders. «Wir bieten weiterhin saisonale und regionale Schweizer Küche, in Form von preiswerten Mittagsmenus bis hin zu exklusiven Spezialitäten und einer Auswahl an Weinen zu fairen Preisen, an», fügt Holländer, die in Deutschland geboren wurde, an.

Momentan seien Wildspezialitäten auf der Speisekarte, es gäbe aber gewisse Angebote, welche sich die Besucherinnen und Besucher das ganze Jahr durch nicht vom Essensangebot wegdenken könnten: «Das Wienerschnitzel oder die gebrannte Crème sind stets beliebte Klassiker auf der Karte», verrät Holländer mit einem Schmunzeln. Auch der klassische grüne und gemischte Salat müsse verfügbar bleiben. Ansonsten seien die Gäste offen für Neues und freuen sich über eine gewisse Abwechslung. Auch vegetarische Angebote sind erhältlich und auf Bestellung auch kreative vegane Kreationen.

Auf ewig dankbar

Jenny Holländer war vorhergehend jahrelang im Service des «Hirschen» und Patrizia Nussbaumer als rechte Hand von Daniel Kühne in der Küche tätig. So haben sie jetzt auch die Aufgaben als dynamisches Chefinnen-Duo aufgeteilt, nämlich, dass Nussbaumer die Küche führt und Holländer den Service. «Unsere Gäste haben sich sehr darüber gefreut, dass das Gasthaus von uns, die sie schon seit Jahren kennen und schätzen, übernommen wird», so Nussbaumer weiter. Beide Frauen, die privat gut befreundet sind, konnten sich diese anspruchsvolle Aufgabe nur zu zweit vorstellen.

Die Wirtinnen Patrizia Nussbaumer (links) und Jenny Holländer sind nicht nur ein gutes Chefinnenteam, sondern privat auch gute Freundinnen. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 11. Oktober 2021)

Für die Zukunft planen sie hauptsächlich, das Restaurant gebührend weiterzuführen und eventuell das Catering wieder aufzunehmen. Das Angebot der Übernahme des Familienbetriebs in vierter Generation kam von Daniel Kühne, der in den beiden Frauen die idealen Nachfolgerinnen sah. Dazu sagen beide abschliessend: «Dank Herr und Frau Kühne konnten wir vieles lernen und sehr gute Erfahrungen sammeln. Ohne sie wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, und dafür sind wir ihnen auf ewig dankbar.»