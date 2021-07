Chriesitag im Ägerital

Oberägeri Der Aegerer Chriesitag ist ein Fest im Zeichen der Sommerfrucht Die 12. Ausgabe des «Aegerer Chriesitag» fand wie gewohnt auf dem ZVB-Areal in Oberägeri statt. Die Kirschen spielten heuer jedoch eine untergeordnete Rolle. Hansruedi Hürlimann 18.07.2021, 17.00 Uhr

Auch letztes Jahr fand der Aegerer Chriesitag statt. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 11.Juli 2020)

Auch wenn es am Samstag witterungsmässig eher nach Herbst als Hochsommer aussah, herrschte auf dem Festgelände fröhliche Stimmung. Armin Ott, der Präsident des organisierenden Vereins «Aegeri Chriesi», zeigte sich zufrieden über den Aufmarsch der Standverkäufer wie auch von dem des Publikums. «Wir sind ein eingespieltes Team», sagte er zum Einsatz der Vereinsmitglieder.

Jene stellten am frühen Samstagmorgen die Infrastruktur bereit, damit das Fest nach dem Klang der «Chriesigloggen» von Unter- und Oberägeri pünktlich um 9 Uhr beginnen konnte.

Kirschenernte fällt zum Grossteil aus

Dabei hätte er allen Grund zum Jammern gehabt, fiel die Kirschenernte dieses Jahr doch praktisch aus. Ursache waren laut Armin Ott einerseits die kalten Frühlingsnächte in der Blütezeit und danach das nasskalte Wetter in der Reifezeit. Und als ob dies nicht schädlich genug war, machte sich auch noch die Essigfliege über die Früchte her. Um wenigstens eine gewisse Menge an Chriesi auffahren zu können, wurden sie aus geschützten Anlagen im Unterland zugekauft. Im Normalfall würden nebst Tafelkirschen auch Chriesibrägel, Chriesiwähe, Chriesiwurst und natürlich Zuger Kirsch in entsprechender Menge angeboten, so der Präsident.

Die Marktstände boten eine breite Palette von Produkten, die einen als Besucher «gluschtig» machten und zum Degustieren sowie zum Kauf der Spezialitäten animierten.

Währschaftes Essen und urchige Musik

Franz-Josef Wyss, der zuständige Wirt in der ZVB-Halle, die wie gewohnt zur Festhalle umfunktioniert wurde, war sehr angetan von der Konsumfreude der Gäste. Zur Mittagszeit hatte seine Mannschaft am Grill und im Service alle Hände voll zu tun.

Und Toni Meier, der mit seinem Stand ein breites Angebot feilhielt, das bestens zum bodenständigen Anlass passte, war ebenfalls mit seinem Verkauf zufrieden.

Für gute Stimmung sorgten auch die sieben Musikanten der «Fasivergraben Musig» mit ihrer urchigen Ländlermusik. «Unsere Teilnahme hat sich eingebürgert und wir musizieren ja für unsere Bevölkerung», sagte dazu Josef Iten, der ein langjähriges Mitglied der Formation ist. Eine Attraktion, die sonst zum Anlass gehörte, musste wegen der Pandemie diesmal ausfallen, nämlich der Wettkampf des Spuckens mit Chriesisteinen.

Den Hochstammbaum erhalten

Der Verein «Aegeri Chriesi» setze sich ein für die Förderung der Bergkirsche im Aegerital, sagt Armin Ott. Und weiter:

«Unser Bemühen, in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Hochstammbaum als ursprünglichen Kirschenbaum wachzuhalten, führte zur Gründung des Vereins mit dem Festanlass als Höhepunkt.»

Für ihn ist der Weiterbestand von diesem Baum ein Beitrag zur Ökologie, denn rein wirtschaftlich kann der Hochstämmer mit den Niederstammanlagen in tieferen Lagen nämlich nicht mithalten.

Während deren Früchte vom festen Boden aus und ohne hohe Leitern geerntet werden können, sind bei den Hochstämmern schwindelfreie Pflücker gefragt, um nur ein Beispiel zu nennen. Deshalb konnten die Besucher am «Chriesitag» den Bau einer langen Holzleiter verfolgen.

Und mit Reinhold Bless war ein Korbflechter aus dem glarnerischen Obstalden mit seinem vielseitigen Angebot aus verschiedensten Körben vor Ort. Auch er zeigte sich erfreut über das Interesse der Besucher an seinen Produkten.