Steht die MS Morgarten III vor dem Aus? Verein sammelt Geld

Oberägeri Die MS Morgarten III tuckert seit 1934 über den Ägerisee – nun stehen teure Reparaturen an Der Verein MS Morgarten III bemüht sich, 80'000 Franken für nötige Reparaturen am Schiff zu sammeln, damit es die Prüfung der Zuger Schifffahrtskontrolle besteht und weiterhin Passagiere auf dem Ägerisee ausfahren darf. Der Grossteil des Betrags ist schon zusammen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 17.03.2022, 11.30 Uhr

Das Schifffahrtsamt bescheinigt dem Boot in Anbetracht seines Alters einen guten Zustand – dennoch besteht Handlungsbedarf. Bild: PD

Der Oberägerer Verein MS Morgarten III bittet die Bevölkerung um finanzielle Unterstützung für Reparaturen, die dem Motorschiff auf dem Ägerisee bevorstehen. Denn den gesamten Finanzbedarf von 80'000 Franken kann der Verein allein nicht stemmen. Das Schifffahrtsamt Zug bescheinigt dem MS Morgarten III zwar in Anbetracht seines Alters von mehr als 100 Jahren einen guten Zustand. Es ist soweit sicher, und es können bedenkenlos Ausfahrten durchgeführt werden. Doch im mittleren Rumpf besteht Handlungsbedarf.

«Ausserdem ist unter anderem das Ruder überholungsbedürftig, die Antriebswelle muss saniert werden, und der Polyester-Aussenbelag ist teilweise nicht mehr mit dem Holz verbunden», erklärt Vereinspräsident Fritz Zbinden. Die Kosten für die Reparatur werden auf 65'000 Franken geschätzt. «Dazu kommen noch weitere Ausgaben für Abbau, Lagerung und Rückbau der Innenausstattung und für den Transport. Einiges können wir in Eigenleistung erbringen. Wir schätzen diese zusätzlichen Kosten auf 15'000 Franken.»

Die «MS Morgarten III» fährt seit 1934 Passagiere auf dem Ägerisee herum. Bild: PD

Das Schiff löst viele Erinnerungen und Emotionen bei der Bevölkerung aus

Der Verein will die Mängel nicht nur beheben, sondern das Schiff für eine längere Zukunft wieder flott machen. «Wir haben uns für den Holzboot-Spezialisten Sprenger in Niederurnen im Kanton Glarus als Partner für dieses Projekt entschieden», so Zbinden. Bei der Suche waren vier Holzbootspezialisten angefragt worden, eine Delegation besuchte die zwei Finalisten und holten Referenzen ein. «Schlussendlich entschied die Mehrheit der Kapitäne und der Vereinsvorstand über die Vergabe, bei der das System des Holzbootbauers Sprenger überzeugte», führt Zbinden aus.

Die Geschichte der «MS Morgarten III» Das genaue Baudatum des Schiffs ist nicht bekannt und wird auf das Jahr 1910 geschätzt, wie aus einer Recherche von Klaus Bilang, Vereinsmitglied der «MS Morgarten III» hervorgeht. Gekauft hat es Josef Nussbaumer 1930. Ein Wagner, der in Alosen seine «Boutique» betrieb. Nachdem das Dampfschiff «Morgarten I» ausgewassert und 1923 verschrottet wurde und die «Morgarten II», ein deutsches Nachfolgeschiff mit Motor, wegen mangelnder Rendite 1928 verkauft werden musste, war die Chance für die «Morgarten III» gekommen. Bevor es Nussbaumer 1930 kaufte, hatte das Schiff auf dem Luganersee unter dem Namen «Basilea» seine Runden gedreht. Gebaut hat es offenbar eine Tessiner Werft in Melide in typisch oberitalienischem Baustil. 1972 kaufte die Einwohnergemeinde die «MS Morgarten III» der Familie Nussbaumer ab. 2003 übernahmen die ZVB die Schifffahrt auf dem Ägerisee und damit auch die «MS Morgarten III». Bis im Jahr 2014 beförderte sie noch Passagiere. 2015 wurde sie stillgelegt und im gemeindlichen Bootshaus am Seeplatz vorläufig zur Ruhe gesetzt. Am 16. März 2016 gründeten Albi Iten, Marc Meyer und Klaus Bilang die «IG MS Morgarten III» mit dem Ziel, das ehrwürdige Schiff für das Ägerital zu erhalten. Die IG ist mittlerweile in einen Verein umgewandelt worden. Dieser führt Fahrten auf dem Ägerisee durch.

Fritz Zbinden Bild: PD

Mittlerweile hat der Zuger Regierungsrat entschieden, die Reparatur der «MS Morgarten III» mit 25'000 Franken zu unterstützen. «Dank der Zusage aus dem Lotteriefonds des Kanton Zug sind mittlerweile fast 60'000 Franken für die Reparaturen zusammengekommen. Wir sind für diesen grossen Zustupf sehr dankbar», freut sich Zbinden. Das Schiff werde gern gesehen und löst in der Bevölkerung viele Erinnerungen und Emotionen aus, da es seit 1934 auf dem Ägerisee herumfährt. Zbinden:

«Weil das Schiff einfach zum Tal gehört, sind wir voller Zuversicht, dass wir die noch fehlenden 25'000 Franken zusammenbekommen.»

Ziel ist es, bis im Herbst 2022 – vor Baubeginn am Schiff – die Summe beieinander zu haben. Die erneute Prüfung der Zuger Schifffahrtskontrolle findet im Oktober 2023 statt. Die Hilfe beim Erhalt eines solchen historischen, einzigartigen Schiffs und Zeitzeugen wäre für den Verein mit rund 140 Mitgliedern ein schönes Zeichen aus der Bevölkerung: «Das würde uns zeigen, dass sie das Schiff im Heimatgewässer erhalten will und wir als Verein auf dem richtigen Weg sind.»

Spenden für die «MS Morgarten III» können unter folgender Bankverbindung getätigt werden: CH69 8080 8003 1778 6736 9 Raiffeisen Ägerital-Sattel, 6314 Unterägeri.

