Oberägeri Die Musikschule lanciert einen Onlinepreis – die Teilnahme ist kostenlos Die Anmeldefrist läuft bis Anfang Juni, anschliessend bewerten Userinnen und User sowie eine Fachjury die eingereichten Beiträge. 02.02.2021, 09.58 Uhr

(bier) In Oberägeri geht man bezüglich Musikschule pandemiebedingt neue Wege. Der Leiter der Musikschule, Thomas Stalder, wird in einer Mitteilung folgendermassen zitiert: «Sämtliche öffentlichen Auftritte, welche das Salz in der Suppe des Musikschulunterrichts sind, fallen seit langem coronabedingt aus. Wir haben deshalb aus der Not eine Tugend gemacht und den Online-Musikschulpreis ins Leben gerufen. Ob im ersten oder siebten Spieljahr, die Freude am Musizieren soll im Zentrum stehen.»