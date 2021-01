Oberägeri Die SVP will ihren Sitz im Gemeinderat zurückerobern Durch den Rücktritt von Pius Meier (FDP) wird im Gemeinderat ein Platz frei. Dafür kandidieren Beat Strebel von der FDP und Thomas Müller von der SVP. Carmen Rogenmoser 25.01.2021, 05.00 Uhr

Marcel Güntert ist der neue Gemeindepräsident von Oberägeri. Der FDP-Mann, der bereits Mitglied des Gemeinderats ist, wurde in stiller Wahl als Nachfolger von Pius Meier gewählt (siehe Interview). Das hat nun zur Folge, dass im Gremium ein Sitz frei wird. Wer diesen besetzen wird, entscheiden die Stimmbürger am 7. März. Zwei Kandidaten stellen sich zur Wahl: Beat Strebel von der FDP und Thomas Müller von der SVP.

Beat Strebel lebt seit acht Jahren in Oberägeri und leitet die Ortspartei seit vier Jahren als Co-Präsident. Er will den zweiten FDP-Sitz im Gemeinderat verteidigen:

«Ich möchte die Zukunft von Oberägeri aktiv mitgestalten, die Anliegen der Bevölkerung wahrnehmen und umsetzen.»

Wichtig sei ihm eine massvolle und gesunde Entwicklung der Gemeinde, damit Oberägeri seinen attraktiven Lebensraum aufrechterhalten kann.

Zu seinen politischen Schwerpunkten zählt er: «Gesunde Finanzen, moderate Steuern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.» Einsetzen möchte er sich zudem für eine zukunftsorientierte Altersstrategie für das Ägertial sowie für die Förderung von bedarfsorientierten Wärme- und Energieverbundnetzen. Beat Strebel ist Projektleiter in der Finanzindustrie und lebt in Partnerschaft. Er ist Vater von drei erwachsenen Töchtern. Neben dem Co-Präsidium der FDP engagiert sich der Politiker in der Strategiekommission und der Gesamtkommission Ortsplanungsrevision Oberägeri und er ist Präsident einer privaten Stiftung zur Förderung von schulischen Projekten. «Man muss aufeinander zugehen, um gemeinsam weiterzukommen», sagt Strebel zu seiner Vision.

SVP möchte wieder im Gemeinderat sein

Die SVP stellt gegenwärtig kein Mitglied im Gemeinderat. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2018 musste sie ihren Sitz der CVP abgeben. Nun soll die SVP aber wieder Teil des Gremiums werden. Gelingen soll dies Thomas Müller.

Der 50-Jährige ist in Unterägeri geboren, wohnt aber schon viele Jahre in Oberägeri. Seit vier Jahren ist er Mitglied bei der SVP. «Davor war ich berufsbedingt ein- bis zweimal pro Woche im Ausland.» Das ist jetzt nicht mehr der Fall, erklärt der Inhaber einer Firma im Bereich IT und Telekommunikation. Für Politik interessiert habe er sich schon immer. «Nun amte ich als Präsident der SVP Oberägeri und kann dadurch die lokale Politik mitgestalten.» Die Gemeinde liege im am Herzen und er wolle im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner und zum Wohl der Gemeinde agieren.

«Als Oberägerer und Eigentümer eines lokalen KMU-Betriebs kenne ich die Sorgen, Ängste und Risiken der Unternehmer.»

Sorgen mache ihm die Abwanderung lokaler Geschäfte. «In diesem Bereich kann ich mein Wissen sicherlich gewinnbringend einsetzen.» Wichtig sei ihm auch eine offene Kommunikation auf allen Ebenen. Zu den weiteren Themen, die ihn Beschäftigen, gehören unter anderem die finanzielle Situation des Ägeribads, die Finanzen der Gemeinde oder die Weiterentwicklung des Dorfes unter der Berücksichtigung der zahlreichen Traditionen.

Thomas Müller ist ledig und hat keine Kinder. In jüngeren Jahren sei er bei jedem Fest dabei gewesen. «Heute nehme ich es etwas ruhiger, geniesse die Mitgliedschaft im Tennisclub Oberägeri und bei der Pistolensektion des Schiessvereins Ägerital-Morgarten.»

Dass Pius Meier seinen Rücktritt während der Legislatur vollziehen muss, tue ihm leid, so Müller. «Mit einem Wähleranteil von über 25 Prozent in Oberägeri steht der SVP nun jedoch ein Sitz zu.»