Volksmusik: Auszeichnung für René Wicky

Oberägeri Goldener Violinschlüssel: Ländlerkönig René Wicky nimmt Auszeichnung entgegen Er ist eine Koryphäe der Schweizer Volksmusikszene. Nun fand die offizielle Verleihung in Oberägeri statt, nachdem sie letztes Jahr nur in sehr kleinem Rahmen durchgeführt werden konnte. 13.09.2021, 15.30 Uhr

René Wicky nimmt die Urkunde entgegen. Bild: PD

(rh) René Wicky, Musiker, Komponist, Verleger und Produzent aus Oberägeri, wurde für sein Lebenswerk mit dem höchsten Preis der Schweizer Volksmusik ausgezeichnet: 2020 erhielt er den Goldenen Violinschlüssel. Da die Verleihung im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, wurde sie nun am vergangenen Samstag nachgeholt. Das grosse Fest zur Verleihung fand in der Maienmatt in Oberägeri statt. Nach der Begrüssung durch Walter Näf, Präsident des Goldenen Violinschlüssels, hielt Dani Häusler, der Preisträger 2017 die Laudatio, welche zum Höhepunkt der Verleihungsfeier überleitete, dem Anstecken der Goldenen Nadel.