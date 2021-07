Oberägeri: Korruption beim Verkauf des "Alten Bahnhöfli"?

LIEGENSCHAFTSVERKAUF Korruptionsverdacht in Oberägeri: Staatsanwaltschaft hat gegen Gemeinde ermittelt Ist beim Verkauf des «Alten Bahnhöfli» alles mit rechten Dingen zugegangen? Bevor die Käuferin ihre Pläne für das denkmalgeschützte Gebäude präsentiert, drängt ein Verdacht an die Öffentlichkeit: Der Gemeinderat Oberägeri soll ihr das Angebot eines Mitbewerbers gesteckt, und ihr so einen Vorteil verschafft haben. Kilian Küttel 17.07.2021, 05.00 Uhr

Da harrt es aus im strömenden Regen, als warte es nur darauf, endlich abgerissen zu werden. Doch das wird nicht passieren. Das «Alte Bahnhöfli» an der Morgartenstrasse in Oberägeri, in seiner ursprünglichen Form erbaut 1894, ist nicht mehr viel anderes als ein Bretterhaufen mit vernagelten Türen. Ein 2,35 Millionen Franken teurer, denkmalgeschützter Bretterhaufen mit vernagelten Türen.

Ging beim Verkauf des Alten Bahnhöfli in Oberägeri nicht alles mit rechten Dingen zu? Bild: Maria Schmid (16. Juli 2021)

Zusammen mit dem Grundstück ist es aber auch das Objekt der Begierde in einem Wettbieten von sieben potenziellen Käufern, das sich über Monate hinzog, in einen Urnengang mündete und aus dem am 4. März 2018 die SCT Steel Construction Technology AG des Belgiers Claude Pirson als Sieger hervorgegangen ist. Die Firma aus Unterägeri ist Teil eines internationalen Stahlkonzerns, der zwar aus der Schweiz kontrolliert wird, aber mehrheitlich in Deutschland wirkt.

Käuferin hat Pläne präsentiert, Details sind noch nicht öffentlich

Lange wusste niemand, wie es mit dem «Alten Bahnhöfli» weitergeht. Jetzt aber kommt offenbar Bewegung in die Sache. Wie die Gemeindeverwaltung Oberägeri jetzt aber auf Anfrage mitteilt, hat die Eigentümerin kürzlich ihre Pläne vorgestellt. «Nach einer ersten Sichtung ist davon auszugehen, dass das Projekt die Vorgaben aus dem Kaufvertrag vollständig erfüllt», schreibt die Gemeinde. Diese hat die Liegenschaft nach einem Entscheid der Gemeindeversammlung unter der Bedingung verkauft, dass die Käuferin innert zwei Jahren nach Eigentumsübertragung ein bewilligungsreifes Projekt vorlegen muss. Ansonsten würde eine Konventionalstrafe von einem Viertel des Preises fällig: also 587'500 Franken.

Käuferin will 22 Arbeitsplätze nach Oberägeri bringen Auch wenn die Pläne der SCT Steel Construction Technology AG für das «Alte Bahnhöfli» erst noch öffentlich werden, wurden an einer Begehung im Februar 2018, an der unsere Zeitung teilnahm und an der Vertreter der Gemeinde Oberägeri die Liegenschaft zeigten, einige Eckwerte bekannt. So plant die Käuferin den Bau von zwei Gebäuden. Mit der Ansiedlung einer Holdingfirma aus dem Universum Prison sollten in Oberägeri 22 Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem wolle die Käuferin Wohnungen und Gewerbeflächen vermieten sowie in einem der beiden Gebäude eine öffentliche Kunstgalerie im Erdgeschoss realisieren. (kük)

Genaueres zu den Plänen sagt die Gemeinde nicht, Details erfährt die Allgemeinheit erst, wenn ein Baugesuch aufliegt. Und auch die Käuferin, die Firma SCT, geizt mit Informationen. Auf Anfrage heisst es lediglich, man setzte alles daran, um in den kommenden Tagen oder Wochen ein Baugesuch einreichen zu können.

Das historische Gebäude kostet 2.35 Millionen Franken. Bild: Maria Schmid (16. Juli 2021)

So viel zur Zukunft.

Denn wie sich jetzt zeigt, hatte der Verkauf ein Nachspiel, von dem die Öffentlichkeit bislang nichts weiss: Zwischen 2018 und 2019 ermittelte die Staatsanwaltschaft Zug wegen der Vergabe des «Alten Bahnhöflis». Und zwar gegen die Gemeinde Oberägeri.



Gemeinderat empfiehlt dem Volk die SCT als Käuferin

An einem Freitagmorgen im Juni erscheint ein Mann in hellen Hosen, Polohemd und Seglerschuhen auf der Schwelle zu einem Holzbau an der Silbergasse, unweit des Seeufers in Oberägeri: Urs Pfister, 57 Jahre alt, Immobilienentwickler, Ruderer und Drittplatzierter im Wettrennen um das «Alte Bahnhöfli».

Bevor das Gespräch beginnt, zeigt er die Ruderschule, die die Familie im Erdgeschoss betreibt:

«Wir hätten auch Wohnungen bauen und diese teuer verkaufen können. Aber wir wollten etwas für das Dorf machen»

, sagt Pfister später in seinem Büro, einen Haufen Dokumente vor und Geschäftspartner sowie Schwiegersohn Holger Weissböck neben sich. Schon fast klischeehaft gibt Pfister den Patron, der im einstündigen Gespräch mehrmals versichert, er mache Geschäfte mit seiner Famo-Gruppe niemals «quick and dirty», nicht des schnellen Profites wegen: «Wir arbeiten an nachhaltigen Projekten mit einem Horizont von 50 bis 100 Jahren.»

Im Fall des «Alten Bahnhöflis» hätte das bedeutet: ein Café, eine Poststelle und eine Markthalle im Erdgeschoss, 25 Arbeitsplätze, Alterswohnungen. Das alles für 3,2 Millionen Franken, falls der Kanton die Liegenschaft nicht unter Denkmalschutz stellt. Für die Variante einer Unterschutzstellung, wie sie das Zuger Verwaltungsgericht am 27. März 2018 entschied, hat die Famo-Gruppe 2,35 Millionen Franken geboten.

Doch statt Pfister und seinen Partner und Schwiegersohn Holger Weissböck, empfahl der Gemeinderat dem Volk die SCT als Käuferin. Nach der Abstimmung im März 2018 erhielt die Firma definitiv den Zuschlag. Und zwar für 2,35 Millionen Franken. Zum exakt gleichen Preis, wie ihn die Famo-Gruppe geboten hatte.

Zwei Konkurrenten, ein Angebot

Das, so glauben Pfister und Weissböck noch heute, kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein: «Ich bin seit 27 Jahren im Geschäft. Noch nie, wirklich nie, habe ich erlebt, dass zwei Wettbewerber den exakt gleichen Preis bieten. Das gibt es einfach nicht», sagt Pfister, bevor sein Schwiegersohn nachschiebt, dem Geschäft nicht nachzutrauern:

«Für uns ist das abgeschlossen. Wir haben uns nach der Abstimmung auch nicht mehr gewehrt, was wir hätten tun können.»

Aber nach den Berichten unserer Zeitung, dass in Oberägeri ein Grundstück mutmasslich massiv zu günstig verkauft worden ist, wollten sie publik machen, was damals passiert sei. Weissböck:

«Wenn es bei uns in Oberägeri zu Absprachen und Mauscheleien gekommen sein sollte, muss das an die Öffentlichkeit.»

Anlass für diese Befürchtung sind die Geschehnisse vom 20. September 2017. An diesem Tag endet die zweite Angebotsrunde für das «Alte Bahnhöfli». Im ersten Durchgang hatte die Firma SCT 2,1 Millionen Franken geboten, wenn das «Alte Bahnhöfli» denkmalgeschützt wird, 4,12 Millionen Franken, wenn das nicht passiert. Da aber nicht alle Bieter schon beim ersten Mal zwei Preise offeriert hatten, kam es zu einem zweiten Durchgang.

Die Famo-Gruppe bot 3,2 Millionen Franken, falls das Gebäude nicht geschützt wird, und beliess ihr Angebot ohne Unterschutzstellung bei 2,35 Millionen Franken. Die SCT Steel Construction Technology AG aber korrigierte beide Preise um 250'000 Franken. Den Preis ohne Denkmalschutz senkte sie auf 3,87 Millionen, den Preis für mit Unterschutzstellung aber erhöhte sie: auf 2,35 Millionen Franken.

SCT übermittelte ihr Angebot nach Feierabend

«Das macht keinen Sinn», sagt Urs Pfister: «Wieso sollte man den oberen Preis nach unten, den unteren nach oben korrigieren, wenn man nicht plötzlich etwas gehört hat?» Besonders irritiert Pfister und Weissböck, dass die SCT ihr Angebot am 20. September um 17.27 Uhr abgegeben hat – von der privaten E-Mail-Adresse des Firmeninhabers aus und zu einer Zeit, als die Kanzlei schon geschlossen war. Selber hätten sie ihr Angebot erst wenige Stunden zuvor übergeben, persönlich, in einem verschlossenen Couvert.



Als Schwiegervater und -sohn vom Angebot der SCT erfahren, kommt ihnen ein Verdacht: Jemand muss der Firma ihr Angebot gesteckt haben – und zwar in den wenigen Stunden, nachdem sie es abgegeben hatten und bevor die Frist endete. Nur das würde laut Pfister und Weissböck erklären, weshalb die SCT Steel Construction Technology AG nachträglich ihr Angebot erhöhte. Die beiden Immobilienentwickler vermuten, dass, wer auch immer geredet hat, im Gemeinderat sitzt oder in der Verwaltung arbeitet.

Sie wittern Korruption.

Im November 2018 geht bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eine Anzeige gegen unbekannt wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung ein. Auf elf Seiten legt die Famo-Gruppe den Strafverfolgern ihre Vermutung dar, hält gegen Ende des Schreibens fest:

«Es ist gänzlich ausgeschlossen, dass der Erstplatzierte einen auf den Rappen gleich hohen Höchstpreis ohne Wissen um unseren Preis anbieten konnte.»

Dann kommen die Anwälte ins Spiel. Und anderthalb Jahre lang passiert nichts Nennenswertes – ausser, dass die Gemeinde beteuert, niemand habe Informationen weitergegeben, die Konkurrenten hätten nur zufällig den gleichen Preis offeriert, sowieso unterstehe man bei einem Verkauf nicht dem Vergaberecht, die Reaktion der Famo-Gruppe sei «menschlich verständlich, jedoch nutzlos», das Verfahren gehöre nicht anhand genommen: «Misstrauen oder Missgunst können keine Grundlage für eine Strafanzeige sein», schreibt sie der Staatsanwaltschaft. Auf Anfrage sagt die Gemeinde heute, an der Bewertung von damals habe sich nichts geändert, ihre Aussagen würden auch heute noch gelten.

Staatsanwaltschaft: Die SCT hätte mehr geboten

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren am 27. Juni 2019 ein. In der Einstellungsverfügung schreiben die Strafverfolger, die Untersuchung habe keine Hinweise hervorgebracht, die «rechtsgenüglich darauf schliessen lassen», dass ein Mitglied des Gemeinderates Oberägeri oder der Gemeindeverwaltung das Amtsgeheimnis verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt, dass die SCT im Fall eines Informationslecks einen zumindest leicht höheren Preis angesetzt hätte: «Dies, weil kein Mitbewerber in einem Wettbewerb den exakt gleichen Preis (…) bieten würde, wenn er Kenntnis vom Angebot des Konkurrenten hätte.» Genau so hatte schon die Gemeinde argumentiert.

Diese Erklärung reicht Pfister und Weissböck nicht. Es sei verräterisch, dass die SCT Steel Construction Technology AG auch den Preis ohne Denkmalschutz gedrückt habe. So hätte sie ihre Position gegenüber der Konkurrenz geschwächt, falls diese höhere Preise offeriert hätte – was niemand tat.

Die Immobilienunternehmer glauben, es könnte ein Missverständnis gewesen sein, zumal unter Zeitdruck: «Wer auch immer unser Angebot herausgegeben hat – es musste schnell gehen. Da blieb nicht viel Zeit für Nachfragen. Herr Pirson muss verstanden haben, er müsse 2,35 Millionen Franken bieten, nicht, dass wir diesen Betrag offeriert haben», sagt Pfister.

Beweisen kann er seinen Verdacht nicht. Juristisch ist die Sache so oder so abgeschlossen, auch die Famo-Gruppe hat sich umorientiert. Statt ins «Alte Bahnhöfli» hat sie in ein brachliegendes Einkaufszentrum im Aargau investiert. «Im ganzen Dorf herrscht grosse Zufriedenheit, dass sich (…) wieder ein Detailhändler ansiedeln liess», schreibt der Rudolfstetter Gemeindeammann im April an Lidl, nachdem die Kette seit einem Jahr eine Filiale im Einkaufszentrum betreibt. «Es freut uns, dass wir dort etwas realisieren konnten, von dem auch die Bevölkerung profitiert», sagt Pfister: «Jetzt hoffen wir, dass Herr Pirson das ‹Alte Bahnhöfli› möglichst bald saniert, sodass die Geschichte der alten Strassenbahn positiv in die Zukunft übertragen werden kann.»