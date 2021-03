Oberägeri Die Gemeinde wagt sich anscheinend erfolgreich auf technisches Neuland Kürzlich fand erneut eine Gesamtkonferenz rund um die Ortsplanungsrevision statt. Die erarbeitete Raumentwicklungsstrategie wurde den Arbeitsgruppen und der Gesamtkommission vorgestellt – statt im grossen Plenum, coronabedingt im virtuellen Raum und mit neuen Tools. 16.03.2021, 13.00 Uhr

Die Gesamtkonferenz tagt online. Bild: Gemeinde Oberägeri/PD

(bier) Flexibilität ist das Gebot der Stunde. Flexibel auf die aktuelle Situation angepasst, bekamen die Mitglieder der Gesamtkommission und der Arbeitsgruppen die Raumentwicklungsstrategie (Res) statt vor Ort via Zoom präsentiert und arbeiteten statt wie gewohnt mit Flipchart, Whiteboard und Post-its erstmals mit einem Mural Board (digitales Whiteboard). «Eine neue, äusserst wichtige Erfahrung für uns alle», resümiert Gesamtprojektleiter und Gemeindeschreiber Alexander Klauz in einer Mitteilung der Gemeinde. «Technisch hat alles einwandfrei funktioniert und die Diskussionen im Plenum sowie in den virtuellen Gruppenräumen waren sehr konstruktiv und für den weiteren Prozess von grosser Wichtigkeit.»