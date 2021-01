Marcel Güntert ist Nachfolger von Pius Meier als Gemeindepräsident

Marcel Güntert tritt am 1. April die Nachfolge von Pius Meier als Gemeindepräsident an. Der Gemeinderat hat den FDP-Politiker am Montag, 11. Januar, anlässlich der Gemeinderatssitzung in stiller Wahl für den Rest der Legislaturperiode 2019–2022 gewählt.

11.01.2021, 18.00 Uhr