Oberägeri Künftiger Gemeindepräsident Marcel Güntert: «Ich bin auch als Gemeindepräsident vor allem ein Mitglied im Gemeinderat» Seit neun Jahren ist der FDP-Politiker im Gemeinderat. Ab April übernimmt er das Präsidium. Er wird Nachfolger von Pius Meier, der aufgrund seiner Covid-19-Erkrankung zurücktreten musste – kein leichtes Erbe. Carmen Rogenmoser 25.01.2021, 05.00 Uhr

Marcel Güntert Bild: PD

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde Marcel Güntert als neuer Gemeindepräsident vorgestellt. Als Vizepräsident hatte er im letzten Jahr Pius Meier während dessen Ausfall bereits vertreten.

Marcel Güntert, was bedeutet Ihnen die Wahl zum Gemeindepräsidenten?

Es ist ein sehr spezielles Gefühl. Ich freue mich sehr, auch über das Vertrauen, das mir meine Gemeinderatskollegin und die Gemeinderatskollegen und die Oberägerer Parteien entgegenbringen. Die Umstände rund um die Erkrankung von Pius Meier sind natürlich nicht schön. Ich bin hin- und hergerissen. Es ist tragisch, wie alles gekommen ist.

Sie hatten keine lange Vorbereitungszeit. War das Gemeindepräsidium auch vorher schon eines Ihrer politischen Ziele?

Pius Meier hat bei der letzten Wahl 2018 schon angedeutet, dass das seine letzte Legislatur sein wird. Dementsprechend haben wir uns bei der FDP Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte. Ich habe noch vor der Erkrankung von Pius Meier meine Bereitschaft dafür signalisiert, rechnete aber natürlich damit, dass ich bei den Erneuerungswahlen 2022 antreten werde.

Als der Gemeindepräsident im Frühjahr und Sommer ausgefallen ist, haben Sie ihn als Vizepräsidenten vertreten.

Im Gemeinderat haben wir schnell und unkompliziert die anfallenden Arbeiten auf die Ratsmitglieder verteilen können. Alle waren sofort bereit, zusätzliche Arbeiten zu übernehmen, sodass wir gemeinsam diese schwierige Zeit durchstehen konnten. Für uns im Gemeinderat war es immer klar, dass wir keine Projekte stoppen wollten, das waren wir Pius Meier ganz einfach schuldig. Im Herbst ging es Pius Meier so gut, dass er zurückkommen konnte. Auch für uns kehrte etwas Ruhe ein. Dann im November kam die Nachricht des Rücktritts. Für mich hiess das, dass ich mir definitiv Gedanken über das Amt machen musste.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Die Situation war nicht ganz neu für mich. Ich bin 2012 in den Gemeinderat nachgerutscht. Auch damals musste ich mich schnell entscheiden. Das hat sich nun quasi wiederholt. Ich habe das mit meiner Familie besprochen und schliesslich meinen derzeitigen Job per Ende März gekündet. Ich möchte mich in Zukunft voll und ganz auf das Amt des Gemeindepräsidenten konzentrieren können.

Weil es keinen Gegenkandidaten gab, wurden Sie in stiller Wahl gewählt. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Ein Vorteil der stillen Wahl ist sicherlich, dass ich bereits Ende Dezember wusste, dass ich gewählt bin. Dementsprechend kann ich mich bereits vorbereiten und auch schon einige Termine festsetzen.

Alles ging ziemlich schnell, ist Ihre Wahl überhaupt bei der Bevölkerung angekommen?

Ich erhalte viele Gratulationen aus der Bevölkerung, aber auch auf politischer Ebene – die meisten der Umstände wegen natürlich schriftlich.

Was für ein Gemeindepräsident wollen Sie sein?

Ich werde versuchen, die Organisation von Pius Meier weiterzuführen. Auch werde ich mich an seinem Führungsstil und seinem Verständnis für die Bevölkerung orientieren. Ich bin auch als Gemeindepräsident vor allem ein Mitglied im Gemeinderat. Erfolg haben wir nur durch eine gute Zusammenarbeit.

Per 1. April wird es im Gemeinderat ein neues Mitglied geben.

Die Teambildung wird eine Priorität sein. Denn durch das gemeinsame Arbeiten macht das Amt auch Spass. So können wir gemeinsam dafür sorgen, dass Oberägeri sich nachhaltig weiterentwickeln kann.