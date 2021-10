Oberägeri: Motorradfahrer nach Kollision erheblich verletzt

Oberägeri Motorradfahrer nach Zusammenstoss mit Auto erheblich verletzt Am Sonntagnachmittag ist auf der Ratenstrasse ein Töfffahrer frontal in ein Auto geprallt. Dabei zog er sich Verletzungen zu. 10.10.2021, 19.21 Uhr

Der Unfall hat sich am Sonntag, 10. Oktober 2021 kurz nach 17 Uhr in Oberägeri ereignet, wie die Zuger Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer war auf der Ratenstrasse in Richtung Raten unterwegs, als er ausgangs Alosen in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad verlor. Der 59-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein talwärts fahrendes Auto.