Der wartende Apéro mahnte die Anwesenden zur Eile

Oberägeri Viele Anträge, Abstimmungen, aber am Ende siegt immer der Gemeinderat Da sage noch einer, dass Gemeindeversammlungen dröge seien. Bei der Rechnungsgemeinde 2022 zeigen die 125 stimmberechtigten Personen in der Maienmatt viel Einsatz. Marco Morosoli 20.06.2022, 23.18 Uhr

Das Gute kommt am Schluss, normalerweise. In Oberägeri halten die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen eine andere Reihenfolge ein. Der FDP-Kantonsrat Peter Letter eröffnete jedenfalls an der Rechnungsgemeinde von gestern Montagabend, 20. Juni, mit einer Forderung: Der Gemeinde geht es gut, die Steuern müssen runter.

Gemeindepräsident Marcel Güntert konnte seinen Parteikollegen insofern beruhigen, indem er sagte: «Das wird ein Thema an der Gemeindeversammlung im Dezember sein.» In einem Nebensatz versorgt Güntert dann aber gleich einen Vorbehalt: «Wir dürfen die Auswirkungen der kantonalen Steuernovelle, die ab 2024 wirksam sein wird, nicht einfach vergessen.»

Dann nahm Ernst Merz das Mikrofon in die Hand. Merz prangerte vor allem die ständig steigenden Aufwände an. Das komme nicht gut. Er bemängelte zudem die finanziellen Verhältnisse im Zentrum Breiten.

2Finanzielle Situation im Zentrum Breiten hallt nach

Ins Thema eingeführt hatte die der Gemeindepräsident Marcel Güntert mit einer Kreditüberschreitung. Zudem wollte der Gemeinderat dann noch eine Millionen Franken für das zu erwartende Defizit des Zentrums Breiten. Dort musste mangels Zuspruch, der Corona-Pandemie und wegen eines Hochwassers ein ganzer Stock geschlossen werden. Das trug dazu bei, dass die Kosten für diese Institution aus dem Ruder liefen. Jetzt gibt der Gemeinderat Gegensteuer.

Die Wichtigkeit der Altenpflege trieb dann Ivan Hürlimann ans Mikrofon. Er arbeitet im Zentrum Breiten und legte seine Berufung in seine Stimme, die er im Namen der dort wohnenden Menschen erhob. Seine Rede bekäme an einer Fachveranstaltung für Pflegefachpersonen beste Noten. Natürlich hatte er sich das Recht genommen, in einer Debatte, in der die Rechnung im Mittelpunkt stand, über die Praxis der Pflege von Senioren zu reden.

Die zahlreich in der Maienmatt erschienen Schülerinnen und Schüler der Oberägerer Oberstufe wissen nun gleich aus erste Hand, was die Zukunft, wenn sie allenfalls aktiv an den Schalthebeln sitzen, bringt. Die Entwicklung der Alterspyramide macht das Thema Pflege von Seniorinnen und Senioren immer wichtiger.

Gemeindepräsident Marcel Güntert redete dann einer neuen Strategie das Wort. Da machte ihm die Bürgerratspräsidentin Yvonne Kraft einen Strich durch die Rechnung. Sie machte beliebt, dass zuerst das Problem Breiten zu lösen sei. Das Oberägerer Gemeindewappen zeigt die Apostel Peter und Paul. Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde sitzen im gleichen Boot. Den Voten folgend wird dann in naher Zukunft die Fahrtrichtung neu festgelegt werden müssen.

Gemeindepräsident hatte wohl keine so lange Debatte erwartet

Als es nach achtzig Minuten mit viel hin und her zu den finalen Abstimmungen über alle Anträge kam, blieb der Gemeinderat siegreich. Ein Leerlauf? Mitnichten. Die Altenpflege ist auf Gemeindeebene ein Topthema. Das eine Rückstellung von einer Million Franken einen solchen Redemarathon absetzen würde, hat Oberägeris Gemeindepräsident Marcel Güntert in seinem Drehbuch für den Abend wohl eher nicht vorgesehen.

Die Oberägerer Gemeindeversammlung genehmigte einen Planungskredit für die Umgestaltung einer Uferpartie im Morgarten. Bild: Stefan Kaiser (Morgarten bei Oberägeri, 15. Juni 2022)

Nachdem die Gemeindeversammlung sich für längere Zeit an Fragen rund ums Budget oder die aktuelle Situation im Zentrum Breiten abarbeitete, ging es hinterher zügig voran. Beim Geschäft über den Seezugang im Morgarten zeigten sich die Anwesenden mit dem Gesagten zufrieden. Der zuständige Bauchef Beat Strebel wusste seine Anker schnell zu platzieren. Der Objektkredit für 475'000 Franken für die Ausführung des einfacheren Seezugangs unterhalb der Schule Morgarten passierte dann ohne Opposition.

Auch die Energiefördermassnahmen winkten die stimmberechtigten Anwesenden durch. Oberägeri hält von 2023 bis 2026 jährlich einen Beitrag von 600'000 Franken bereit. Diese stehen für Anlagen, die zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstosses beitragen, zur Verfügung. Gelder, die mittlerweile in vielen Gemeinden Usus sind.

Letztlich geht die Gemeindeversammlung noch vor der Geisterstunde zu Ende. Immerhin verlief der Abend mehr oder weniger nach dem Gusto des Oberägerer Gemeinderats. Am Schluss zählt das Ergebnis.