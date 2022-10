Oberägeri Wegen Missachtung des Vortritts: Motorradfahrer wird mit erheblichen Verletzungen ins Spital geflogen Auf der Hauptstrasse in Oberägeri kam es aufgrund von missachteten Vortrittsregeln zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. 16.10.2022, 20.49 Uhr

Die Strasse musste abgesperrt werden. Bild: Zuger Polizei

Eine schwer verletzte Person, ein hoher Sachschaden und eine Umleitung des Verkehrs – das ist die Bilanz der Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad am frühen Sonntagabend. Kurz vor fünf Uhr war ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der Hauptstrasse in Oberägeri in Richtung Unterägeri unterwegs, als ein Autofahrer von der Mitteldorfstrasse auf die Hauptstrasse einbog und dem Motorrad den Vortritt nahm. Das schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.