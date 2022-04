Oberägeri Zwei Häuser, 20 Mietwohnungen: So sieht das neue «Alte Bahnhöfli» aus Jetzt liegt das Baugesuch auf: Die Eigentümerin des «Alten Bahnhöflis» will die ehemalige Tramstation in einen Gebäudekomplex mit 20 Wohnungen, Büros, einem Bistro und einer Galerie integrieren. Das Projekt soll 22 Millionen Franken kosten. Geplanter Baustart: März 2023. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 18.04.2022, 10.00 Uhr

Zwei neue Häuser, 20 Wohnungen zwischen 1,5 und 4,5 Zimmer, von 32,7 bis 117,4 Quadratmeter, alles zur Miete. Büro- und Gewerberäume samt Besprechungszimmer, ein Bistro, eine Kunstgalerie, Tiefgarage mit 33 Parkplätzen, 6 Aussenparkplätze. Und im Zentrum der Überbauung: die alte, denkmalgeschützte Tramstation, innen ausgebaut zu einer 4,5 Zimmer-Maisonette-Wohnungen mit 220 Quadratmetern Fläche.

Links ein Mehrfamilienhaus, rechts ein Mehrfamilienhaus, in der Mitte die umgebaute Tramstation – so sieht das «Alte Bahnhöfli» dereinst aus. Visualisierung: Mathis Meier Architekten AG

Das sind die Eckwerte des neuen «Alten Bahnhöflis», wie sie aus dem Baugesuch hervorgehen, das derzeit auf der Gemeindeverwaltung Oberägeri zur öffentlichen Einsicht aufliegt – zusammen mit dem einfachen Bebauungsplan; einem Instrument, mit dem Bauherren von der herkömmlichen Bauordnung abweichen dürfen, wenn sich Gebäude besonders gut ins Siedlungs- und Landschaftsbild einfügen. Und das ihnen etwa kleinere Grenzabstände oder längere Gebäude erlaubt.

Eigentümerin will möglichst flexibel sein

Lange war nicht klar, was die SCT Steel Construction Technology AG aus Unterägeri mit dem Gebäude vorhat, nachdem das Oberägerer Stimmvolk im März 2018 dem Verkauf der ehemaligen Gemeindeliegenschaft zugestimmt hatte.

Als letzten Sommer an die Öffentlichkeit kam, dass der Verkauf eine Untersuchung der Zuger Staatsanwaltschaft wegen (eines nicht erhärteten) Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung nach sich gezogen hatte, sagte die Eigentümerin, sie setze derzeit alles daran, demnächst ein Baugesuch eingeben zu können.

Das also ist jetzt passiert. Auf das Projekt und insbesondere die Mietwohnungen an bester Lage zwischen 1,5 und 4,5 Zimmern angesprochen, sagt SCT-Verwaltungsratspräsident Claude Maximilien Pirson:

«Wir haben uns bewusst für diese Vielfalt entschieden, um flexibel auf die Marktnachfrage reagieren zu können.»

Wie hoch die Mieten sein werden, könne er nicht sagen, so Pirson. Noch seien nicht alle Details bekannt, weshalb die Firma SCT nicht in der Lage sei, die Mietpreise zu ermitteln.

Bistro und Galerie geplant

Die Gemeinde Oberägeri hat das «Alte Bahnhöfli» unter der Bedingung für 2,35 Millionen Franken verkauft, dass die Allgemeinheit vom Neubau profitiert. Diese Vorgabe will die Firma SCT erfüllen, indem sie in der Überbauung ein Bistro und eine Kunstgalerie integriert, wie sie das schon bei ihrer Projekteingabe für den Bieterwettbewerb angekündigt hatte.

Laut dem Eigentümer sollen in Zukunft auch lokale Veranstaltungen in der Galerie und deren Empfangsbereich stattfinden. Auch hier sind noch keine Details bekannt, ebenso sei nicht klar, wann die Galerie Eröffnung feiere. So viel kann man laut Pirson aber sagen:

«Wir werden die Einweihung zu einem grossartigen Event machen.»

Und schliesslich plant die Eigentümerin, in einem der beiden neuen Häuser Büro- und Gewerberäume unterzubringen. Dabei sei es das Ziel, so Pirson, verschiedene Unternehmen unter einem Dach zusammenzubringen, um so Synergieeffekte zu nutzen. Dabei will die Eigentümerin gezielt junge Unternehmen anziehen – denen sie die Büroplätze gratis überlassen will. Pirson:

«Wir werden die Räumlichkeiten kostenfrei für lokale Start-ups zur Verfügung stellen, um ihnen den Start zu erleichtern und auch lokale Arbeitsplätze zu schaffen.»

Neben der Infrastruktur würden diese Jungunternehmer auch von der kostenlosen Beratung durch das Management der SCT profitieren.

Alles in allem soll die Überbauung – deren Aussengestaltung Kies, Holz, Rasen, Pflastersteine und möglichst wenig Beton vorsieht – 22 Millionen Franken Kosten. Laut dem Baugesuch rechnet die Firma SCT mit einem Baustart im kommenden März, bis September 2024 soll die Überbauung bezugsbereit sein.

Baugesuch und einfacher Bebauungsplan liegen noch bis zum 20. April beziehungsweise 2. Mai auf der Bauverwaltung auf. Wie es von der Oberägerer Gemeindeverwaltung heisst, sind bis Mittwochmittag weder zum einfachen Bebauungsplan noch zum Baugesuch Einsprachen eingegangen.

