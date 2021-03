Oberägeri/Baar Zwei Unfälle innert einer Stunde Auf der Ratenstrasse hat ein Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Auto verloren, worauf dieses auf die Seite kippte und auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Ein zweiter Autofahrer hat in der Gemeinde Baar ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist auf einer Stützmauer gelandet. 15.03.2021, 11.59 Uhr

Unfall Nummer 1 auf der Ratenstrasse in Oberägeri. Bild: Zuger Polizei

(haz) Der erste Unfall ereignete sich laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Sonntagnachmittag, 14. März, kurz nach 16 Uhr. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr auf der Ratenstrasse in Richtung Ägeri. In einer leichten Rechtskurve verlor der Lenker auf der schneebedeckten Strasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Strasse ab. In der Folge kippte das Auto auf die linke Seite und schlitterte rund 20 Meter auf die Gegenfahrbahn. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht.