Zuger Obergericht: 29-jähriger Mann verjubelte Unmengen von Geld

Obergericht Zug Mit einem drohenenden Landesverweis im Rücken zeigt ein 29-Jähriger vor dem Zuger Obergericht Emotionen Ein Coiffeur verjubelte Unmengen von Geld, das er zum Teil von seiner Kundschaft ergaunerte. Insgesamt neun verschiedene Vermögensdelikte liess er sich zu Schulden kommen. Er sagte den drei Oberrichtern, dass er sich gefangen und eine feste Stelle habe. Er werde auch von der Familie und deren Umfeld getragen. Ein Geheimnis hat er aber weiterhin. Marco Morosoli 04.09.2021, 05.00 Uhr

Bei jeder gegen einen innerhalb der Schweizer Grenze niedergelassenen Ausländer ausgesprochenen Strafe kommt noch der Landesverweis ins Spiel. Das gehört seit dem 1. Oktober 2016 zur Routine. Das Zuger Obergericht listet diese Wegweisungen transparent auf. Dabei vergessen die Statistiker des Gerichts nicht, darauf hinzuweisen, dass «die Anzahl der ausgesprochenen Landesverweise und der vollzogenen Ausschaffungen/Ausreisen nie oder höchstens zufällig identisch» sei. Unter Berücksichtigung des Vorherigen haben Zuger Gerichte 2020 in 14 Fällen eine Landesverweisung ausgesprochen. In drei Situationen half die Härtefallklausel, dass dem bestraften Individuum diese Massnahme erspart blieb. In welcher Kategorie der Fall des 29-jährigen Mannes aus Südostasien statistisch auftaucht, müssen drei Oberrichter nun nach der Verhandlung vom Donnerstag, 2. August, entscheiden.

Kinder als Güter

Das Gremium nutzte denn auch die Gelegenheit für eine ausgiebige Befragung des Mannes. Was nicht zu leugnen ist: Die Liste seiner Delikte ist lang. Das zeigen die 133 Seiten, auf denen das Zuger Strafgericht in der schriftlichen Form seinen Schuldspruch begründete. Alles in allem befanden die Richter der unteren Instanz, dass eine Strafe von 36 Monaten Gefängnis gerechtfertigt sei. Diesen Teil des Strafgerichtsurteils hatte der Mann bereits anerkannt. Vor Obergericht ging es deshalb nur noch um den Landesverweis. Die ausgefällte Strafe und einzelne Forderungen akzeptierte der Mann aus Vietnam bereits. Der Mann sagte denn auch in der Befragung, dass er im besagten Land nur noch eine Tante und einen Onkel habe. Viele andere Verwandte würden dagegen in der Schweiz wohnen.

Über den drohenden Landesverweis hat der aktuell wieder als Coiffeur arbeitende Mann seinen Eltern bis jetzt nichts erzählt. Er hofft denn auch auf die Nachsicht der Richter. «Es wäre für mich der Tod. Da kann ich mich gleich erschiessen.» Rund um diese Aussage fällt seine Stimme ins Weinerliche. Wohl könnte der Mann in seinem Heimatland, das er kaum kennt, und dessen Sprache er nur leidlich kann, als Coiffeur arbeiten, aber er müsste sich wohl alleine durchschlagen. Hier hakte denn auch sein Verteidiger ein. Er stellte erstaunt fest, dass die Vorinstanz die persönlichen Interessen seines Mandanten für einen Verbleib in der Schweiz zu relativieren versuche. Dem Verteidiger stiess zudem sauer auf, dass das Strafgericht eine Art von Güterabwägung vornehme. Als Richtgrösse werde angeführt, dass der Mann in keiner partnerschaftlichen Beziehung stehe und zudem kinderlos sei: «Kinder sind also ‹Güter› bei der Abwägung der familiären Verhältnisse.» Der amtliche Rechtsbeistand erwähnte in seinem Plädoyer auch noch ein grosses Haus eines Grossvaters. Dieses könne die Vorinstanz aber nicht lokalisieren.

Abwägung zwischen persönlichem und öffentlichem Interesse

Die Staatsanwältin erklärte, der Mann sei hier in der Schweiz nicht integriert. Auch sie erwähnte nochmals die Lebensumstände des Mannes. Zudem könne er die Schulden auch nicht abtragen, und «er lässt sich nur auf das ein, was ihm nützt».

Im Urteil des Strafgerichts ist nachzulesen, dass von einer Landesverweisung nur «ausnahmsweise» abzusehen sei. Es müsse durch die Wegweisung einerseits ein schwerer persönlicher Härtefall vorliegen und andererseits «die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen». Es darf spekuliert werden, wie sich die Oberrichter entscheiden. Derweil arbeitet der Coiffeur ohne Lehrabschluss an einem neuen Ort, wo er sich gut akzeptiert fühlt. Er bezahle auch Beiträge zur Schuldentilgung. Dass dieser Dienst an die Gläubiger ein grosses Projekt ist, geht aus den Gerichtsakten hervor.

Was aber durchaus eine Erwähnung wert ist: Laut dem Bundesamt für Statistik lebten am 1. Januar 2021 2,2 Millionen Menschen ohne den Pass mit dem Kreuz in der Schweiz. Bei einer ständigen Wohnbevölkerung von 8,545 Millionen Menschen steht hierzulande hypothetisch mehr als ein Viertel bereits mit einem halben Fuss auf der Grenze. Übrigens: Selbst der Versuch einer Tatbegehung kann zu einer Landesverweisung führen.