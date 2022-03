Obergericht Zug Zentralschweizer Spital gewinnt Rechtsstreit gegen Zuger Firma Laut dem Zuger Obergericht hat ein Zentralschweizer Spital zu Recht keine Provision bezahlt, nachdem es einen Arzt von einem Zuger Unternehmen übernommen hatte. Das Gericht sagt, der Firma habe die Bewilligung für den Personalverleih gefehlt. Doch die bestreitet das – und kündigt den Gang ans Bundesgericht an. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Die Sache war geregelt, eigentlich. Aber wenn es drauf ankommt, können die Meinungen dann doch auseinandergehen. Das zeigt ein aktuelles, noch nicht rechtskräftiges Berufungsurteil des Zuger Obergerichts.

Dieses stellt fest: Es war rechtens, dass ein Zentralschweizer Spital einer Firma aus dem Kanton Zug keine Provision gezahlt hat, die sich laut Handelsregister der Personalvermittlung im Gesundheitswesen widmet.

Spital argumentiert mit zwei verschiedenen Gesellschaften

Sommer 2014. Die Zuger Gesellschaft fasst den Auftrag, dem Spital Fachärzte zu vermitteln. Im Vertrag vereinbaren die Parteien eine Provision, wenn das Spital einen Arzt fest anstellt. Wenig später tritt ein Arzt einen befristeten Arbeitseinsatz an, doch auch nach dessen Ende wird die Geschichte Gerichte und Parteien noch mehr als sieben Jahre lang beschäftigen.

Denn kurz nach dem befristeten Arbeitseinsatz hat der Arzt seinen ersten Arbeitstag als Festangestellter – und zwar bei einer Tochtergesellschaft des Spitals. Die Zuger Firma fordert Provision, das Spital zahlt nicht, die Vermittlerin klagt. Die Klinik stellt sich auf den Standpunkt, das Spital und die Tochterfirma seien zwei unterschiedliche juristische Personen, die Zuger Firma habe keinen Anspruch gegenüber der neuen Arbeitgeberin. Und das Spital sagt: Der Firma aus Zug fehle die Bewilligung für das Geschäft mit dem Personalverleih, weshalb der Vertrag nichtig sei.

Das Zuger Kantonsgericht konnte dieser Argumentation nichts abgewinnen. Mit Entscheid vom 5. November 2020 verpflichtete es das Spital, der Gesellschaft aus Zug 63'000 Franken Provision zu zahlen. Das Gericht argumentierte, die Zuger Firma sei die Vermittlerin, nicht die Arbeitgeberin oder Personalverleiherin des Arztes gewesen. So sei der Arzt nicht in die «Arbeitsorganisation der Klägerin eingegliedert» gewesen und der Zuger Firma habe ein «arbeitsvertragstypisches Weisungsrecht» gefehlt. Zudem habe die Vermittlung des Arztes auf die Tochtergesellschaft «ausgestrahlt», weshalb die Festanstellung des Arztes dem Spital zuzurechnen sei. Doch gegen diesen Entscheid ging das Krankenhaus in Berufung.

Hier wurde der Streitfall in zweiter Instanz beurteilt: Das Obergericht Zug an der Kirchenstrasse 6. Bild: Matthias Jurt (Zug, 16. April 2020)

Vermittlerin oder Verleiherin?

Wie so oft in der Juristerei liegt auch in diesem Fall der Teufel im Detail. Im Kern stellt sich die Frage, ob die Zuger Firma einen selbstständigen Arzt vermittelt hat oder ob der Mediziner bei ihr angestellt und ans Spital ausgeliehen war. Im ersten Fall würde die Zuger Firma als Maklerin agieren, im zweiten Fall bräuchte sie eine kantonale Bewilligung als Personalverleiherin.

Dazu heisst es im Urteil des Obergerichts: «Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz die Stellung der Klägerin als rechtliche Arbeitgeberin und somit das Vorliegen eines Personalverleihs zu Unrecht verneint.» Übersetzt: Laut dem Gericht ist die Zuger Firma eine Personalverleiherin. Und sie war Arbeitgeberin des Arztes.

Obergericht bejaht Weisungsbefugnis und verneint Maklervertrag

Zur Begründung führen die drei Richter aus, das Spital habe beim Kurzeinsatz ein Weisungsrecht gegenüber dem Arzt gehabt. So regle der Vertrag etwa, dass dieser täglich von 8 bis 17 Uhr anwesend sein musste. Weiter heisst es im Urteil, der Vermittlungsvertrag zwischen dem Arzt und der Zuger Firma sei auf Dauer ausgerichtet gewesen. Darauf weise etwa eine Kündigungsfrist von sechs Monaten hin: Ein Maklervertrag «erlischt hingegen nach Abschluss des vermittelten Geschäfts bzw. ist jederzeit kündbar.» Deshalb sei die Zuger Firma die Arbeitgeberin des Arztes gewesen, ihre Tätigkeit daher «als Personalverleih (...) zu qualifizieren». Da ihr die Bewilligung fehle, sei der Vertrag nichtig, der Anspruch auf Provision nicht gegeben.

In der Konsequenz bedeutet das: Das Obergericht heisst die Berufung des Spitals gut, hebt den Entscheid des Kantonsgerichts auf und weist die Klage der Zuger Firma ab. Diese muss nicht nur von ihrer Forderung verabschieden, das Gericht legt ihr auch die 10'800 Franken für das Verfahren auf – vorerst. Denn wie der Anwalt der unterlegenen Firma auf Anfrage mitteilt, wird sie Beschwerde beim Bundesgericht einreichen. Zu weiteren Details könne man sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äussern.

