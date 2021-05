Oberwil bei Zug Brand in Mehrfamilienhaus sorgt für starke Rauchentwicklung Am Sonntagmorgen geriet in einem Mehrfamilienhaus in Oberwil bei Zug ein Holzregal in Brand. Verletzt wurde niemand. 30.05.2021, 16.04 Uhr

Die Brandursache ist noch unklar. Bild: Zuger Polizei

(pw) Kurz nach 11 Uhr geriet am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Fuchsloch in Oberwil bei Zug ein Holzregal in Brand. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, bemerkte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Danach konnte sie das Feuer mit Hilfe einer Nachbarin löschen. Verletzt wurde niemand.